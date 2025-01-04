На росії заявляють про атаку дронів на аеродром Балтімор

Військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі, що на території росії, міг зазнати атаки дронів у суботу, 2 січня. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

Згідно з інформацією, аеродром атакували щонайменше п’ять безпілотників, які, нібито, були збиті.

Водночас у ніч на 4 січня Воронезька область на росії знову зазнала атак дронів. У соціальних мережах очевидці повідомляли про вибухи, що пролунали у цьому регіоні.

Губернатор області заявив, що у Воронежі та його передмісті нібито було знищено щонайменше п’ять безпілотників. Він також повідомив, що деякі з дронів, за його словами, впали на територію житлових будинків.

👀 Раніше стало відомо, що через атаку безпілотників у Воронезькій області зупинили залізничний рух.

💥 Також, у Смоленській області в ніч на 4 січня було зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони. У регіоні також повідомляли про вибухи.

☝️ Нагадаємо, що на росії суд ухвалив рішення, яке зобов’язує компанію «Яндекс» обмежити доступ до картографічних даних та фотографій одного з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) країни. Це відбулося на тлі регулярних атак ударних дронів на об’єкт, який вже чотири рази зазнавав таких нападів.