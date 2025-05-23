Атака на Полтавську область: понад 2 тисячі абонентів без електрики

У ніч проти четверга, 23 травня, російські окупанти здійснили масований удар дронами по території Полтавської області. Про наслідки атаки повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут у Telegram.

📢 «Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Під час атаки виникла пожежа, яку оперативно вдалося локалізувати. Крім того, вибухова хвиля пошкодила сім приватних домогосподарств», — зазначив Когут.

Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. За даними ОВА, постраждала відмовилася від госпіталізації.

🔌 Через атаку постраждала енергетична інфраструктура: було пошкоджено лінії електропередач. За інформацією очільника області, понад 100 юридичних споживачів і майже 1 800 побутових абонентів Полтавської області залишились без електроенергії.

Крім того, уламки ворожого дрона спричинили додаткові пошкодження ліній електропередач у Полтавському районі, де без світла залишились понад 270 абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням живлення.

🏫 Також в ОВА повідомили про ушкодження будівлі дитячого оздоровчого закладу у Полтавському районі:

📢 «Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Полтавському районі пошкоджено скління вікон однієї з будівель на території дитячого оздоровчого закладу. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

☝️ Нагадаємо, вранці 23 травня на тлі чергової хвилі атак дронами вибухи пролунали також у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Зокрема, внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура у Чернівецькій області. Відразу після обстрілу на місці було розпочато відновлювальні роботи. Залізничники працювали всю ніч і, як заявили в компанії, не припинятимуть відновлення до повного відновлення пошкодженої ділянки.