Росіяни атакували залізницю в Чернівецькій області

Укрзалізниця повідомила про чергову атаку російських військ по залізничній інфраструктурі — цього разу під удар потрапила Чернівецька область. Про це йдеться у заяві пресслужби компанії, оприлюдненій у п’ятницю, 23 травня.

📢 «Ворог знову атакує залізницю – цього разу в Чернівецькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Продовжуємо рух», — зазначили в УЗ.

Відразу після обстрілу на місці було розпочато відновлювальні роботи. Залізничники працювали всю ніч і, як заявили в компанії, не припинятимуть відновлення до повного відновлення пошкодженої ділянки.

🚧 Укрзалізниця уточнила, що ділянка, де тривають роботи, має складні умови для укріплення ґрунту, тому тривалість відновлення може сягнути трьох діб. Водночас вся необхідна техніка та команди вже працюють на місці.

🛤 Щодо перевезень: пасажири поїзда №96 Рахів — Київ після автобусного трансферу з Ясіні продовжують подорож резервними вагонами. Також сьогодні протягом дня здійснюються автобусні пересадки для пасажирів інших поїздів рахівського напрямку — до Ясіні, Квасів та Рахова.

📢 «Перепрошуємо за незручності та продовжуємо рух: жоден рейс гірського напрямку не скасовано», — запевнили в УЗ.

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☝️ Нагадаємо, вранці 23 травня вибухи пролунали в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Причиною стала нова хвиля дронових атак російських загарбників.

👉 Також раніше стало відомо, що в неділю, 18 травня, російські війська завдали артилерійського удару по залізничному вокзалу в Херсоні. Внаслідок атаки був пошкоджений пасажирський локомотив.