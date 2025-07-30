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Атака на Очаків: 11 будинків пошкоджено, виникла пожежа

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Очаків: 11 будинків пошкоджено, виникла пожежа

У ніч на 30 липня війська рф здійснили чергову атаку по півдню України. Під ворожий обстріл потрапило місто Очаків на Миколаївщині. Окупанти використали реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Про наслідки цього удару повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

У результаті нічного обстрілу були зафіксовані численні руйнування житлової інфраструктури. Зокрема, постраждали 11 приватних будинків. Також ушкоджено один багатоквартирний будинок. Вогонь зачепив три автомобілі, а ще зруйновано щонайменше п’ять господарських споруд.

На одній із пошкоджених ділянок спалахнула пожежа. Також зайнялася суха трава поблизу житлової зони. На щастя, внаслідок атаки ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Окрім Очакова, під вогнем також опинились інші громади регіону. Рятувальники ДСНС уточнили, що росіяни також обстрілювали Шевченківську громаду. У цьому випадку внаслідок падіння боєприпасів та їх уламків загорілися відкриті ділянки сухої трави. Полум’я охопило площу близько 20 гектарів, а також знищило 20 господарських споруд.

📢 «Під обстрілом вчора перебувала Шевченківська та Очаківська громада. В першому випадку внаслідок падіння боєприпасів та уламків від них загорілась суха трава, пошкоджено 20 господарських споруд, загальна площа пожежі склала 20 га. До гасіння залучались підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної охорони с. Шевченкове», – повідомили в ДСНС.

Ще один осередок займання виник унаслідок прямого влучання в дерев’яну господарську будівлю. Також загорівся сухостій. Вогнеборці локалізували пожежу на площі 6 квадратних метрів.

☝️ Як повідомлялося раніше, ворог завдав удару безпілотниками по Дніпропетровській області. Там постраждали двоє людей. Окрім того, знищено худобу, згоріли підприємства, а також виникли масштабні пожежі в кількох населених пунктах.

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