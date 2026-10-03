Туреччина очікує перші транспортні літаки C-130J від Британії

Туреччина планує отримати у грудні 2026 року перші два військово-транспортні літаки C-130J із дванадцяти, придбаних у Великої Британії. Перед передачею літаки проходять технічне обслуговування, а турецькі пілоти й технічний персонал навчаються їх експлуатувати.

Про графік постачання повідомили на брифінгу Міністерства національної оборони Туреччини. Заяву відомства 3 жовтня оприлюднив “Укрінформ”. За повідомленням Anadolu, сам брифінг відбувся 1 жовтня.

📢 «Відповідно до графіка, після завершення робіт з технічного обслуговування, які тривають у Великій Британії, планується поетапно доставити літаки до нашої країни. Передачу перших двох літаків заплановано на грудень», – заявили в Анкарі.

Угоду про закупівлю дванадцяти C-130J уклали торік. Літаки надходитимуть до Туреччини поступово, після завершення необхідних робіт у Великій Британії.

Пілоти й технічні фахівці навчаються у двох країнах

Паралельно з підготовкою літаків триває навчання турецького персоналу. У США підготовку проходять шестеро пілотів і шестеро технічних спеціалістів. Ще 29 фахівців із технічного обслуговування навчаються у Великій Британії.

Загалом ідеться про 41 військовослужбовця та спеціаліста, залученого до програми підготовки. За даними турецького Міноборони, навчання відбувається відповідно до встановленого графіка, повідомляє Anadolu.

Туреччина також передасть Іраку базу Башика-Зілкан

На тому самому брифінгу представники Міноборони оголосили про поетапну передачу військової бази Башика-Зілкан іракській владі. Процес відбуватиметься за погодженими сторонами механізмом і графіком.

За поясненням турецького відомства, з 2015 року цей об’єкт «на прохання іракської влади використовувався Збройними силами Туреччини в межах боротьби з терористичною організацією ІДІЛ».

Рішення про передачу бази ухвалили з огляду на прогрес центрального уряду Іраку в забезпеченні безпеки в районі Синджар.

Водночас Анкара заявила, що продовжить підтримувати іракські збройні сили. Співпраця охоплюватиме військову підготовку, обмін досвідом боротьби з тероризмом та взаємодію в оборонній промисловості.

Що відомо про закупівлю Eurofighter

Окремим напрямом оборонної співпраці Туреччини та Великої Британії є придбання винищувачів Eurofighter Typhoon. Після попередніх переговорів 27 жовтня 2025 року країни підписали угоду вартістю до 8 млрд фунтів стерлінгів на постачання 20 нових літаків. Про це повідомив британський уряд.

У березні 2026 року сторони також уклали контракт на підготовку турецьких пілотів і наземного персоналу та подальше обслуговування Typhoon, зазначило Міністерство оборони Великої Британії.

📢 Також нагадаємо, що Велика Британія оголосила про новий пакет із 31 санкційного заходу проти росії, спрямований проти джерел фінансування війни путіна, у тому числі проти суден так званого “тіньового флоту” СПГ, пропагандистів та осіб, причетних до тортур мирного населення та примусової ідеологічної обробки дітей.