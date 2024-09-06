Атака на Павлоград: понад 50 поранених людей

Число постраждалих унаслідок російської атаки на Павлоград стрімко зростає, і вже сягнуло 30 людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у п’ятницю, 6 вересня.

📢 «30 постраждалих у Павлограді. Троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати», – написав Лисак.

Також він повідомив, що зранку російські війська відновили обстріли Нікопольщини, внаслідок чого сім населених пунктів, включно з Нікополем та Марганцем, залишилися без електроенергії.

📢 «ОВА вже у тісній координації з Офісом президента, Кабміном та енергетиками. Тільки-но безпекова ситуація дозволить – вони стануть до роботи», – зазначив Лисак.

📌 Раніше повідомлялося про одну загиблу людину та 18 поранених після російської атаки на Павлоград, де також сталися пожежі.

📢 «Вже пів сотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу. Побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють», – надав оновлену інформацію голова Дніпропетровської ОВА.

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👉 Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували Україну двома ракетами та десятками ударних дронів-камікадзе типу «шахед». Більшість цих цілей вдалося знищити.