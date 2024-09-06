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Удар по Павлограду: є жертви, багато постраждалих

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Павлограду: є жертви, багато постраждалих

Унаслідок чергового російського обстрілу міста Павлоград загинула одна людина, а кількість постраждалих збільшилася до 18 мирних мешканців. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram 6 вересня.

📢 «На жаль, вже є загиблий у Павлограді. Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка», – зазначив Лисак.

Також він додав, що внаслідок удару виникли пожежі. В одній з багатоповерхівок зайнялася квартира, однак рятувальники оперативно ліквідували вогонь, врятувавши п’ятьох людей.

Попередньо було повідомлено, що російські війська атакували Павлоград, і спочатку йшлося про п’ятьох постраждалих.

👉 Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти атакували Україну двома ракетами і десятками ударних безпілотників типу «шахед». Більшість ворожих цілей вдалося збити.

📌 Також раніше повідомлялось, що у ніч на 3 вересня російські загарбники здійснили інтенсивний цілеспрямований обстріл об’єктів «Укрзалізниці».

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