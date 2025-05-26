Понеділок, 26 Травня, 2025
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Атака на Одещину: дрони рф спричинили масштабні руйнування

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Одещину: дрони рф спричинили масштабні руйнування

У ніч на понеділок, 26 травня, відбулася чергова атака на Одещину, під час якої російські війська застосували ударні дрони. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Внаслідок ворожих обстрілів було зафіксовано руйнування приватного житлового будинку площею близько 100 м². Як повідомляють рятувальники, після влучання дрона виникла масштабна пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

📢 «Сьогодні вночі внаслідок влучання безпілотників виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях. В місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 м² з подальшим загорянням. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу», — повідомили у ДСНС.

🔥 Крім того, внаслідок атаки на Одещину:

▪️ знищено 1 легковий автомобіль;
▪️ пошкоджено дахи житлових будинків у кількох приватних дворах;
▪️ постраждали 2 гаражі, один з яких згорів;
▪️ за іншою адресою зруйновано ще 2 гаражі з подальшим загоранням;
▪️ пошкоджено надвірну споруду, 3 легкові автомобілі, паркан;
▪️ газовий трубопровід зазнав ушкоджень, проте загоряння не відбулося.

📢 «Ще за однією адресою сталось руйнування 2-х гаражів з подальшим загоранням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок», — зазначили у пресслужбі ДСНС.

За інформацією рятувальників, загиблих або постраждалих серед цивільного населення немає.

🚒 Для ліквідації наслідків було залучено 10 одиниць техніки та 43 рятувальники ДСНС, а також 3 одиниці техніки та 10 добровольців і членів місцевих пожежних команд.

☝️ Нагадаємо, напередодні внаслідок нічної атаки рф на Хмельницьку область було пошкоджено приватні будинки, підприємства та інфраструктурні об’єкти.

Також повідомлялось, що в Запорізькому районі тієї ж ночі внаслідок влучань дронів зруйновано житловий будинок, а дві людини дістали поранення.

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