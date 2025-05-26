Атака на Хмельниччину: постраждали десятки об’єктів

У ніч на 26 травня російські війська вчинили комбіновану атаку на Хмельниччину, унаслідок якої зазнали пошкоджень десятки об’єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждали приватні домогосподарства, господарські споруди, промислові об’єкти та електромережі. Водночас на щастя, жертв серед цивільного населення немає.

📢 «За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств», — наголосив Сергій Тюрін.

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Як зазначається в повідомленні ДСНС, атака на Хмельниччину супроводжувалася вибухами та спричинила пожежі на об’єктах цивільної інфраструктури. Зафіксовано серйозні руйнування внаслідок влучань по промислових і житлових об’єктах.

⚠️ Пошкоджень зазнали:

▪️ Чотири підприємства, зокрема їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі;

▪️ Вісімнадцять житлових будинків, розташованих у різних населених пунктах області;

▪️ Господарські споруди, розташовані поблизу будинків;

▪️ Лінії електропередач, що забезпечують електропостачання для сотень мешканців.

Наразі в регіоні працюють рятувальники, екстрені служби та аварійні бригади. Місцеві органи влади спільно з комісіями проводять обстеження пошкоджених будівель та збирають дані для формування актуальних списків постраждалих об’єктів.

📊 Станом на ранок 26 травня вже зафіксовано понад 20 пошкоджених об’єктів, однак остаточна кількість може зрости. Робочі комісії продовжують перевірку місць ударів та прийом заяв від місцевих мешканців.

🔁 Деякі жителі, які тимчасово залишали свої домівки, повертаються й лише зараз дізнаються про руйнування. У разі виявлення пошкоджень громадяни звертаються до поліції або до представників органів місцевого самоврядування, аби зафіксувати інцидент.

💰 Компенсація за завдані збитки здійснюватиметься із місцевих бюджетів та за участі державної програми єВідновлення. У разі потреби передбачено залучення коштів з обласного бюджету.

📢 «Другу ніч поспіль Хмельниччина під шквальним вогнем ворога. Ворог вкотре атакував критичну та цивільну інфраструктуру регіону. Ми оперативно реагуємо на всі виклики та працюємо над ліквідацією наслідків», — повідомили у ДСНС.

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☝️ Нагадаємо, у ніч проти 26 травня внаслідок удару рф по Запорізькому району було зруйновано приватний будинок, двоє мирних мешканців дістали поранення.