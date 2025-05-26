Російська атака на Запорізький район: двоє поранених, зруйновано житло

Внаслідок нічної атаки російських військ на Запорізький район двоє мирних мешканців дістали поранення, а один приватний будинок повністю знищено. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За його словами, після опівночі 26 травня противник атакував село Юрківка за допомогою безпілотників. Один із дронів влучив у житловий будинок, унаслідок чого будівля була повністю зруйнована. Вибуховою хвилею також пошкоджено сусідні будинки та кілька автомобілів.

Внаслідок атаки поранення дістали 60-річна жінка та 52-річний чоловік.

❗ Загалом за минулу добу російські окупанти здійснили 419 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема:

▪️ 26 авіаударів завдано по Камʼянському, Малим Щербакам, Гуляйполю, Малій Токмачці та Малинівці.

▪️ 253 атаки БпЛА різних типів (переважно FPV) зафіксовано у Запоріжжі, Приморському, Камʼянському, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

▪️ 6 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Новодарівку та Новоданилівку.

▪️ 134 артилерійські обстріли здійснено по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 5 повідомлень про пошкодження житлових будинків, транспортних засобів та об’єктів інфраструктури.

☝️ Нагадаємо, 25 травня російські війська обстріляли з артилерії село Кіндратівка на території Хотінської громади. Внаслідок цього загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

У ніч на 26 травня серії вибухів лунали в Києві та Харкові. Місцева влада повідомила про атаку ворожих безпілотників.

⚠️ Також раніше стало відомо, що в ніч на понеділок, 26 травня, російські окупаційні війська завдали масованого повітряного удару по території України. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, агресор випустив дев’ять крилатих ракет і задіяв 355 ударних безпілотників різних типів. Це другий поспіль абсолютний рекорд за кількістю дронів у межах однієї атаки.