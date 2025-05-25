Неділя, 25 Травня, 2025
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Масштабна атака рф: по Україні випущено 367 повітряних цілей

Денис Молотов
Денис Молотов
Масштабна атака рф: по Україні випущено 367 повітряних цілей

У ніч проти неділі, 25 травня, російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши загалом 367 засобів повітряного нападу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у ранковому зведенні.

☝️Ця російська атака на Україну стала однією з наймасштабнішою за останній час. У повітряному просторі України перебували як ворожі ракети різного типу, так і сотні ударних дронів. Основну частину російських об’єктів вдалося знищити завдяки ефективній роботі української протиповітряної оборони (ППО).

📢 «Авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи РЕБ та безпілотних систем оборони відбивали повітряний напад з усіх напрямків», — зазначили у Повітряних силах.

Масштабна атака рф: по Україні випущено 367 повітряних цілей🔻 Загалом противник випустив:
  • 9 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
  • 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків – Саратовська обл., акваторія Чорного моря);
  • 1 крилату ракету Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (пуски з північного напрямку);
  • 298 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.
☑️ За попередньою інформацією, ППО України збила:
  • 45 крилатих ракет (Х-101, «Калібр»);
  • 2 ракети Х-59/69 (ще дві — втрачено локаційно);
  • 266 безпілотників типу «Shahed» та інших: з них 139 збито вогневими засобами, 127 — придушено засобами РЕБ, або ж локаційно втрачено.

⚠️ Повідомляється про наслідки в більшості регіонів країни. У 22 населених пунктах зафіксовано прямі влучання ракет або дронів. Ще у 15 випадках уламки збитих цілей впали на цивільні території.

🚨 Внаслідок атаки є загиблі та поранені, серед постраждалих — діти. Точну кількість жертв наразі уточнюють.

👉 Також раніше стало відомо, що в ніч проти 25 травня російські війська знову завдали ударів по території Одещини

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