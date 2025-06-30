Атака на Кривий Ріг: є постраждалі, палають адмінбудівлі

У понеділок вранці, 30 червня, Кривий Ріг став ціллю нової атаки ворожих безпілотників. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.

☝️ За його словами, сили протиповітряної оборони змогли збити два ворожі дрони-камікадзе типу «Shahed». Водночас деякі БпЛА досягли цілей, що призвело до руйнувань і займання.

📢 «Поранені три людини. Чоловік 52 років – у важкому стані. 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний. Інформація щодо наслідків уточнюється», – зазначив Лисак.

🔥 Наслідки атаки на Кривий Ріг:

▪️ Загоряння виникло на території адміністративної будівлі, яку частково зруйновано.

▪️ Також пошкоджено один навчальний заклад, два приватні будинки та п’ять автомобілів.

▪️ Пожежу вдалось оперативно ліквідувати.

У сусідній Криничанській громаді Кам’янського району фіксували влучання дронів по приватному сектору – пошкоджено дві оселі, автівку та одну з ліній електропередач.

💥 Ворожі атаки на інші громади Дніпропетровщини:

Упродовж дня, агресор також обстрілював території Нікопольського району із застосуванням безпілотників та ствольної артилерії.

▪️ Уражено райцентр Нікополь, а також Покровську, Мирівську та Марганецьку громади.

▪️ Внаслідок обстрілів пошкоджено:

— житлову багатоповерхівку;

— чотири приватні будинки;

— дві господарські споруди;

— три гаражі;

— об’єкти інфраструктури та лінії електропередач.

💣 Удар КАБами по Синельниківському району:

▪️ По Новопавлівській громаді російська армія застосувала керовані авіабомби (КАБи).

▪️ Наслідки цієї атаки уточнюються.

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За попередніми даними Повітряних сил, вночі росія запустила 107 ударних БпЛА різних типів, із яких українська ППО знищила 74 одиниці.

Нагадаємо, в ніч на 30 червня також було атаковано населені пункти Харківської області. Там спалахнули пожежі внаслідок влучань, постраждали щонайменше вісім людей, серед яких одна дитина.

Також раніше стало відомо, що в ніч на понеділок, 30 червня, ворог завдав нової атаки дронами по Харківській області, унаслідок чого сталося щонайменше три пожежі, четверо людей отримали поранення.