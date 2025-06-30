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Ворожі БпЛА атакували Пісочин, Дергачі та Курортне: двоє загиблих

Денис Молотов
Денис Молотов
Ворожі БпЛА атакували Пісочин, Дергачі та Курортне: двоє загиблих

У ніч на понеділок, 30 червня, ворог завдав нової атаки дронами по Харківській області, унаслідок чого сталося щонайменше три пожежі, четверо людей отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

☝️ З його слів, ворожі удари призвели до займання об’єктів у місті Дергачі, а також у населених пунктах Пісочин і Курортне. У селищі Пісочин, що в Харківському районі, дрон поцілив у будівлю станції технічного обслуговування, що спричинило пожежу. У Курортному (Чугуївський район) безпілотник влучив у цивільну споруду — також виникла пожежа. У Дергачах ворожий дрон спричинив займання пошкодженої будівлі.

📢 «Унаслідок вибуху в Пісочині постраждали четверо осіб. Постраждалим надається необхідна медична допомога», — зазначив Синєгубов.

🔥 Упродовж доби 29 червня під обстріли потрапили шість населених пунктів Харківщини. Жертвами атак стали щонайменше вісім людей, двоє з них — загинули. Серед поранених — дитина.

📌 У Пісочині постраждали:
  • троє чоловіків (віком 71, 66 і 35 років);
  • двоє жінок (69 і 65 років);
  • шестирічний хлопчик.
📌 У Куп’янську:
  • загинув 50-річний чоловік,
  • поранено 37-річного мешканця.
📌 У селі Вільхуватка:
  • смертельно поранений 60-річний чоловік,
  • ще один, 59 років, отримав поранення.
🔻 Масштаби руйнувань:

Ворог активно застосовував по Харківській області різні типи озброєння, зокрема:

  • 64 некеровані авіаційні ракети;
  • 8 керованих авіабомб (КАБ);
  • 13 дронів-камікадзе типу «Shahed»;
  • 11 БпЛА «Герань-2»;
  • 1 безпілотник «Молнія».
Зафіксовані пошкодження:

▪️ Харківський район: знищені СТО, приватний будинок, 6 автівок (Пісочин), складські будівлі, вибите скло багатоповерхівки (Дергачі);
▪️ Куп’янський район: уражені квартира, дитячий садок, гараж (Куп’янськ), 8 приватних будинків та автомобіль (Вільхуватка);
▪️ Чугуївський район: зафіксовано влучання по санаторію (Курортне).

🔻 Ситуація на фронті:

Протягом останньої доби на території Харківської області зафіксовано 137 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку війська рф сім разів атакували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ і Вовчанські Хутори.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати українську оборону. ЗСУ відбили атаки в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

Нагадаємо, що Харківщина залишається однією з найінтенсивніше обстрілюваних областей України. Російські війська дедалі частіше застосовують дрони та КАБ для ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема в районах, віддалених від лінії фронту.

Також раніше стало відомо, що вранці суботи, 29 червня, близько 08:30, російські війська застосували ударний безпілотник проти цивільної автівки в Харківській області.

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