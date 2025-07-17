Четвер, 17 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Атака на Дніпро: зруйновані підприємства, 1 загиблий

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Дніпро: зруйновані підприємства, 1 загиблий

У ніч на четвер, 17 липня, Дніпро та прилеглі райони зазнали масованої повітряної атаки ударних дронів зі сторони російських загарбників. Зафіксовано пожежі, руйнування та жертви серед цивільних. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи та закликав городян перебувати в укриттях. Також про атаку повідомила пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

🛑 У Дніпрі:
  • Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.
  • Ще п’ятеро дістали поранення.
    ▪️ Госпіталізовані чоловіки віком 35, 37, 40 і 52 роки — троє з них у тяжкому стані.
    ▪️ 70-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
  • Виникло декілька масштабних пожеж, пошкоджено промислові підприємства.
  • У місті працювали 76 рятувальників та 24 одиниці техніки, повідомили в ДСНС.
🔥 Інші райони області:
  • У Дніпровському районі постраждали Солонянська та Слобожанська громади.
    ▪️ Знищені господарська споруда і теплиця.
  • У Нікопольському районі ворог застосував FPV-дрони, РСЗВ «Град» та боєприпаси з БпЛА.
    ▪️ Постраждали 5 людей: чоловіки 31, 42, 65 років і жінка 58 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
    ▪️ 21-річний юнак лікується вдома.
    ▪️ Пошкоджено будинок, господарську споруду, згорів автомобіль.
  • У Межівській громаді Синельниківського району також зафіксовані удари FPV-дронами. Пошкоджено інфраструктурні об’єкти.

Загалом, за інформацією Повітряних сил, у небі над Дніпропетровщиною знищено 22 дрони, однак були і влучання.

☝️ Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували Україну балістичною ракетою, а також 400 безпілотниками різних типів.
▪️ За офіційними даними, 198 ударних дронів знищено, ще 145 імітаторів подавлено засобами РЕБ.
▪️ Основними напрямками удару стали Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Гімнаст Ковтун виступатиме лише після річного карантину

СПОРТ

Понад третина боїв на фронті – на одному напрямку: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Зброя США для України буде повністю оплачена НАТО

ВАЖЛИВО

путін може вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні – полковник британської армії у відставці

ПОДІЇ

Омбудсман визнав, що звіт про Оленівку не належить ООН: публікацію видалено

ВЛАДА

США можуть озброїти Україну для ударів по москві – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Німеччина передає Україні далекобійні ракети

ВАЖЛИВО

Ранкова атака на Харків: пошкоджено медичні заклади

ВАЖЛИВО

Німеччина не підтримає рекордний проєкт бюджету ЄС

ЕКОНОМІКА

Війська рф скинули авіабомбу на Сумську громаду: є жертви

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"