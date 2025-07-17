Атака на Дніпро: зруйновані підприємства, 1 загиблий

У ніч на четвер, 17 липня, Дніпро та прилеглі райони зазнали масованої повітряної атаки ударних дронів зі сторони російських загарбників. Зафіксовано пожежі, руйнування та жертви серед цивільних. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи та закликав городян перебувати в укриттях. Також про атаку повідомила пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

🛑 У Дніпрі:

Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Ще п’ятеро дістали поранення.

▪️ Госпіталізовані чоловіки віком 35, 37, 40 і 52 роки — троє з них у тяжкому стані .

▪️ 70-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

дістали поранення. ▪️ Госпіталізовані чоловіки віком 35, 37, 40 і 52 роки — . ▪️ 70-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Виникло декілька масштабних пожеж , пошкоджено промислові підприємства .

, пошкоджено . У місті працювали 76 рятувальників та 24 одиниці техніки, повідомили в ДСНС.

🔥 Інші райони області:

У Дніпровському районі постраждали Солонянська та Слобожанська громади.

▪️ Знищені господарська споруда і теплиця.

постраждали Солонянська та Слобожанська громади. ▪️ Знищені господарська споруда і теплиця. У Нікопольському районі ворог застосував FPV-дрони, РСЗВ «Град» та боєприпаси з БпЛА.

▪️ Постраждали 5 людей: чоловіки 31, 42, 65 років і жінка 58 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості .

▪️ 21-річний юнак лікується вдома.

▪️ Пошкоджено будинок, господарську споруду, згорів автомобіль.

ворог застосував FPV-дрони, РСЗВ «Град» та боєприпаси з БпЛА. ▪️ Постраждали 5 людей: чоловіки 31, 42, 65 років і жінка 58 років госпіталізовані у стані . ▪️ 21-річний юнак лікується вдома. ▪️ Пошкоджено будинок, господарську споруду, згорів автомобіль. У Межівській громаді Синельниківського району також зафіксовані удари FPV-дронами. Пошкоджено інфраструктурні об’єкти.

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Загалом, за інформацією Повітряних сил, у небі над Дніпропетровщиною знищено 22 дрони, однак були і влучання.

☝️ Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували Україну балістичною ракетою, а також 400 безпілотниками різних типів.

▪️ За офіційними даними, 198 ударних дронів знищено, ще 145 імітаторів подавлено засобами РЕБ.

▪️ Основними напрямками удару стали Кривий Ріг, Харків, Вінниця.