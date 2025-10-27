Аеропорт Вільнюса втретє за три дні призупиняв роботу

Аеропорт у Вільнюсі вже третій вечір поспіль припиняє роботу через повітряні кулі, що перетинають кордон Литви з Білорусі. Про це повідомило LRT увечері у неділю, 26 жовтня.

Відповідно до офіційної інформації, аеропорт Вільнюса був закритий у період з 21:42 до 01:40.

Через ці події частину рейсів було перенаправлено до Каунаса та Риги. Наприклад, літак «AirBaltic», що летів із Мюнхена, замість приземлення у Вільнюсі, вилетів до Риги, а літак «Ryanair» із Мілана направили в Каунас.

У зв’язку з цими неодноразовими інцидентами прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене звернулася із заявою про засідання Комісії національної безпеки 27 жовтня. Вона підкреслила, що на зустрічі будуть обговорюватися довгострокові заходи для подолання кризи. Крім того, Ругінене не виключила можливості ухвалення рішення щодо тривалого закриття прикордонних пунктів у Медінінкай і Шалчинінкай на білоруському кордоні.

Також з часом стало відомо, що обмеження повітряного простору продовжили до 03:40 понеділка, 27 жовтня. А з часом, обмеження продовжили ще на дві години: до 05:40 понеділка, 27 жовтня. За підсумками, понад 15 рейсів були перенесені через закриття Вільнюського аеропорту.

Представники президентського офісу Литви також зазначили, що для забезпечення контролю над ситуацією можуть розглянути питання про обмеження транзиту до Калінінграда та тривале закриття кордону з Білоруссю.

👉 Також нагадаємо, що аеропорт Мюнхена вже другу ніч поспіль змушений тимчасово припиняти свою роботу через можливу загрозу з боку невідомих безпілотних літальних апаратів (БпЛА).