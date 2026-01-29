Адміністрація Трампа таємно контактувала з канадськими сепаратистами — ЗМІ

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа провели кілька таємних зустрічей із лідерами ультраправої групи Проєкт процвітання Альберти (Alberta Prosperity Project, APP), яка виступає за відокремлення Альберти від Канади. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

☝️ За даними видання, з квітня 2025 року чиновники Державного департаменту США щонайменше тричі зустрічалися з представниками сепаратистського руху у Вашингтоні.

У матеріалі зазначається, що в лютому запланована ще одна зустріч, під час якої лідери APP мають намір звернутися до США з проханням про кредит у $500 млрд. Кошти планують використати для фінансування потреб провінції у разі проведення референдуму про незалежність.

📢 «США дуже надихнуті ідеєю вільної та незалежної Альберти», — заявив юридичний радник APP Джефф Рат, який брав участь у зустрічах. Він також додав, що має «набагато міцніші відносини» з адміністрацією Трампа, ніж чинний прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

ℹ️ Альберта розташована на заході Канади та межує на півдні з американським штатом Монтана. Провінція увійшла до складу Канади у 1905 році. Її столицею є Едмонтон, найбільшим містом — Калгарі. Основу економіки регіону становлять видобуток нафти й газу, сільське господарство та туризм. Альберта також є найбільшим джерелом іноземної нафти для США.

🗳 У грудні 2025 року виборча комісія Альберти схвалила петицію APP щодо винесення на референдум питання можливого виходу провінції зі складу Канади. Це рішення дозволило руху розпочати збір підписів для проведення загального голосування.

👉 Нагадаємо, після повернення до Білого дому Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Канада «має стати 51-м штатом США». На тлі цих заяв він також зневажливо називав колишнього прем’єр-міністра Джастіна Трюдо та чинного главу уряду Марка Карні «губернаторами».