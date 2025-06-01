ЗСУ знищили російську РЛС Зоопарк-1 вартістю 24 млн доларів

Українські сили продовжують ефективно нищити ключову російську техніку на фронті. На Новопавлівському напрямку ворожа радіолокаційна система «Зоопарк-1» була повністю виведена з ладу. Про знищення вартісної цілі повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ ОСУВ «Хортиця», опублікувавши відповідне відео у Telegram 1 червня.

📢 «Пілоти дронів підрозділу BULAVA вполювали дуже жирну ворожу ціль – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби Зоопарк-1», – йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що оператори безпілотників виявили російську РЛС у добре замаскованому місці та успішно завдали удару, вивівши систему з ладу. Цей тип радіолокаційного обладнання використовується рф для контрбатарейної боротьби.

🔹 РЛС 1Л219 Зоопарк-1 здатна визначати місця запуску снарядів, ракет, мін та навіть пусків із систем ППО. Саме тому ця система становить серйозну загрозу для української артилерії та інших підрозділів на передовій.

📌 За відкритими джерелами, орієнтовна вартість комплексу становить близько 24 мільйонів доларів США.

🔻 Успішне знищення такої складної техніки не лише підриває спроможності російської армії, а й свідчить про високу ефективність українських дронових підрозділів у глибині ворожої оборони.

📊 Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу ліквідовано 1230 російських окупантів, а загальні втрати рф з початку повномасштабної агресії становлять вже 988 560 військових.

☝️ Також нагадаємо, що в русі опору АТЕШ повідомили про чергову успішну диверсію на тимчасово окупованій території. Цього разу партизанам вдалося вивести з ладу релейну шафу на новозбудованій ділянці залізничного сполучення між Волновахою та Маріуполем.