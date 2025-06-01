Неділя, 1 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

ЗСУ знищили російську РЛС Зоопарк-1 вартістю 24 млн доларів

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ знищили російську РЛС Зоопарк-1 вартістю 24 млн доларів

Українські сили продовжують ефективно нищити ключову російську техніку на фронті. На Новопавлівському напрямку ворожа радіолокаційна система «Зоопарк-1» була повністю виведена з ладу. Про знищення вартісної цілі повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ ОСУВ «Хортиця», опублікувавши відповідне відео у Telegram 1 червня.

📢 «Пілоти дронів підрозділу BULAVA вполювали дуже жирну ворожу ціль – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби Зоопарк-1», – йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що оператори безпілотників виявили російську РЛС у добре замаскованому місці та успішно завдали удару, вивівши систему з ладу. Цей тип радіолокаційного обладнання використовується рф для контрбатарейної боротьби.

🔹 РЛС 1Л219 Зоопарк-1 здатна визначати місця запуску снарядів, ракет, мін та навіть пусків із систем ППО. Саме тому ця система становить серйозну загрозу для української артилерії та інших підрозділів на передовій.

📌 За відкритими джерелами, орієнтовна вартість комплексу становить близько 24 мільйонів доларів США.

🔻 Успішне знищення такої складної техніки не лише підриває спроможності російської армії, а й свідчить про високу ефективність українських дронових підрозділів у глибині ворожої оборони.

📊 Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу ліквідовано 1230 російських окупантів, а загальні втрати рф з початку повномасштабної агресії становлять вже 988 560 військових.

☝️ Також нагадаємо, що в русі опору АТЕШ повідомили про чергову успішну диверсію на тимчасово окупованій території. Цього разу партизанам вдалося вивести з ладу релейну шафу на новозбудованій ділянці залізничного сполучення між Волновахою та Маріуполем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Майже 500 дронів та ракет: рекордна повітряна атака по Україні за ніч

ВІЙНА

Ворог активізувався: понад 80 боєзіткнень за день, атаки тривають

ПОДІЇ

Росіяни вдарили ракетою по одному з навчальних підрозділів ЗСУ

ВАЖЛИВО

На росії майже визнали підрив мостів у Брянській та Курській областях

ПОДІЇ

Поблизу Мелітополя підірвано військовий потяг рф – ГУР

ВАЖЛИВО

У Курській області на росії під вантажним потягом обвалився міст

ВАЖЛИВО

Партизани вивели з ладу військову логістику росіян на Донеччині

ВІЙНА

США формують позицію щодо переговорів Україна – рф — Держдеп

ПОЛІТИКА

Вибухи у Запорізькій області: ворожа атака пошкодила десятки будинків

ВІЙНА

У Венесуелі затримали російського полковника

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип