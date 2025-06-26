ЗСУ збили 24 Shahed під час нічної атаки дронів

У ніч проти середи, 26 червня, російські війська здійснили масовану нічну атаку дронів по території України. Загалом зафіксовано запуск 41 безпілотника різних типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

🔻 За даними ЗСУ, противник застосував ударні БпЛА типу «Shahed», а також імітаційні безпілотники інших типів, запускаючи їх з різних напрямків: Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська (рф), а також з Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму.

Основним напрямком атаки залишаються прифронтові райони Донецької та Харківської областей.

📢 «Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України», – уточнили у Повітряних силах.

🔹 У результаті протиповітряної оборони знищено 24 ворожі безпілотники типу «Shahed» та інших типів. З них:

8 — ліквідовано вогневими засобами ураження ;

— ліквідовано ; 16 — локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

❗ Попри зусилля оборони, зафіксовано влучання ударних дронів у семи населених пунктах, інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

☝️ Нагадаємо, що кількість жертв ракетного удару по Дніпру, здійсненого російськими силами раніше, зросла до 19 людей.

👉 Також раніше повідомлялось, що Село Таврійське в Білозерському районі Херсонської області опинилося під нищівним авіаударом російських окупантів. Крім того, близько 04:30 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Ще один удар, зафіксований близько 06:30, вразив Дніпровський район Херсона. Окремо повідомляється про 59-річну жительку Антонівки, яка 25 травня підірвалася на російській міні «Лєпєсток».