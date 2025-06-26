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Окупанти бомбили Херсонщину: троє загиблих, зруйновані будинки

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти бомбили Херсонщину: троє загиблих, зруйновані будинки

Село Таврійське в Білозерському районі Херсонської області опинилося під нищівним авіаударом російських окупантів. Про атаку повідомили в четвер, 26 червня, у Telegram-каналах Херсонської обласної військової адміністрації та голови ОВА Олександра Прокудіна.

📢 «Поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1987 року народження», – зазначив Прокудін.

Окупанти бомбили Херсонщину: троє загиблих, зруйновані будинкиПостраждалий перебував у своєму будинку в момент, коли ворожі авіабомби вдарили по житловій забудові. 34-річний мешканець зазнав важких поранень: мінно-вибухової та черепно-мозкової травм, контузії, уламкового ураження стегна. Його госпіталізували зі станом середньої тяжкості, проте врятувати чоловіка не вдалося – він помер у лікарні.

Крім того, близько 04:30 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. В одному з житлових будинків перебувала 71-річна жінка, яка отримала контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травму. Медики надали допомогу на місці.

Ще один удар, зафіксований близько 06:30, вразив Дніпровський район Херсона. Постраждала 64-річна жінка — внаслідок атаки вона отримала вибухову травму та уламкові поранення голови й руки. Її шпиталізували, стан оцінюють як легкий.

🩸 Окремо повідомляється про 59-річну жительку Антонівки, яка 25 травня підірвалася на російській міні «Лєпєсток». Жінка дістала вибухову травму та травматичну ампутацію трьох пальців ноги. Вона нині отримує медичну допомогу в лікарні.

📌 За добу з 06:00 25 червня до 06:00 26 червня, під ударами опинились понад 40 населених пунктів Херсонщини, зокрема: Дар’ївка, Станіслав, Олександрівка, Берислав, Антонівка, Чорнобаївка, Таврійське, Зміївка, Придніпровське, Широка Балка, Херсон та інші.

Окупанти бомбили Херсонщину: троє загиблих, зруйновані будинки🏚️ Внаслідок обстрілів пошкоджено:

– 2 багатоповерхівки;
– 16 приватних осель;
– стільникову вежу, газопровід, господарську споруду;
– складські приміщення;
– АЗС;
– приватні автомобілі.

🚨 За офіційною інформацією, загинули троє людей, ще 13 отримали поранення різного ступеня.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 25 червня ворог завдав масованої атаки на Харків ударними дронами. Про серію вибухів у місті повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА)

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