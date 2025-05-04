ЗСУ вдарили по командному пункту рф під Бахмутом

Українські військові завдали удару по командному пункту дивізії ЗС рф у районі тимчасово окупованого Бахмута. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ) у зведенні, оприлюдненому вранці неділі, 4 травня.

📢 «Підтверджено, що Повітряні Сили Збройних Сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, тимчасово окупована територія Донецької області», — йдеться у повідомленні штабу.

☝️ За інформацією Генштабу, внаслідок цього удару суттєво знижено здатність російських окупаційних військ до координації дій на Покровському напрямку.

📢 «Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються», — додали у зведенні.

📌 Напередодні стало відомо, що українська авіація також завдала удару по місцю запуску ударних безпілотників у районі селища Тьоткіно, що у Курській області на російській федерації. За попередньою інформацією, під час цієї операції було ліквідовано до 20 операторів ворожих дронів.

☝️ Також у Брянській області на російської федерації вибухнув завод «Стріла», що спеціалізується на електротехнічному обладнанні. Про інцидент повідомив очільник регіону олександр богомаз у неділю, 4 травня.