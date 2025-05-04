Неділя, 4 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

ЗСУ вдарили по командному пункту рф під Бахмутом

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ вдарили по командному пункту рф під Бахмутом

Українські військові завдали удару по командному пункту дивізії ЗС рф у районі тимчасово окупованого Бахмута. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ) у зведенні, оприлюдненому вранці неділі, 4 травня.

ЗСУ вдарили по командному пункту рф під Бахмутом📢 «Підтверджено, що Повітряні Сили Збройних Сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, тимчасово окупована територія Донецької області», — йдеться у повідомленні штабу.

☝️ За інформацією Генштабу, внаслідок цього удару суттєво знижено здатність російських окупаційних військ до координації дій на Покровському напрямку.

📢 «Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються», — додали у зведенні.

📌 Напередодні стало відомо, що українська авіація також завдала удару по місцю запуску ударних безпілотників у районі селища Тьоткіно, що у Курській області на російській федерації. За попередньою інформацією, під час цієї операції було ліквідовано до 20 операторів ворожих дронів.

☝️ Також у Брянській області на російської федерації вибухнув завод «Стріла», що спеціалізується на електротехнічному обладнанні. Про інцидент повідомив очільник регіону олександр богомаз у неділю, 4 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Атаки на Нікополь і Марганець: п’ятеро поранених, зруйновані будинки й підприємства

ВІЙНА

Атака на заводі «Стріла» у Брянській області: росія звинувачує Україну

ВІЙНА

За добу на фронті відбулось 253 бої: ворог тисне на Покровському та Новопавлівському напрямках

ВІЙНА

російські війська просунулися на п’яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW

ПОДІЇ

Франція подвоїть виробництво “розумних” авіабомб AASM Hammer для України у 2025 році

ПОДІЇ

180 боїв за добу, два напрямки найгарячіші: звіт Генштабу за 3 травня

ВІЙНА

Центр Херсона під атакою дронів: є загиблий та поранені серед цивільних

ВІЙНА

Харченко – ліквідатор чи надія Луганщини?

ВАЖЛИВО

Заочно засуджено колаборанта з Лисичанська на 10 років

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 123 бойових зіткнення, з них 46 на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип