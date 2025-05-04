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Атака на заводі «Стріла» у Брянській області: росія звинувачує Україну

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на заводі «Стріла» у Брянській області: росія звинувачує Україну

У Брянській області на російської федерації вибухнув завод «Стріла», що спеціалізується на електротехнічному обладнанні. Про інцидент повідомив очільник регіону олександр богомаз у неділю, 4 травня, у своєму Telegram-каналі.

📢 «Внаслідок терористичної атаки на промисловому підприємстві сталося загоряння, зруйновано виробничі та адміністративні будівлі. Постраждалих немає», — зазначив губернатор, поклавши відповідальність за атаку на українську сторону.

☝️ Водночас провладний Telegram-канал «Mash» надав іншу версію подій. За їхніми даними, обстріл був здійснений із реактивної системи залпового вогню «Град», а сам завод Стріла повністю знищено. Крім того, повідомляється про щонайменше двох постраждалих охоронців.

За відкритими джерелами відома інформація, що підприємство виробляє трансформатори, дроселі, автотрансформатори з плавним регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та товари народного споживання. Однак частина продукції також використовується у військовій сфері.

📌 Того ж дня стало відомо про ще кілька атак на російські військові об’єкти. Зокрема, у районі Бахмута в Донецькій області українська авіація знищила командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії армії рф.

📌 Крім того, в Курській області на росії зафіксовано удар по місцю запуску ударних безпілотників у селищі Тьоткіно. За попередніми даними, було ліквідовано до 20 російських операторів дронів.

☝️ Також раніше стало відомо, що у п’ятницю, 2 травня, українські сили оборони провели унікальну спецоперацію. У результаті успішної роботи біля Новоросійська в Чорному морі було знищено російський винищувач Су-30.

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