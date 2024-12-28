У Орловській області на росії знищено склад зберігання «шахедів»

Сили оборони України завдали успішного удару по складу, де зберігалися ворожі дрони-камікадзе типу «Шахед», в Орловській області на росії. Унаслідок операції є втрати серед окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму Telegram-каналі в суботу, 28 грудня.

📢 «26 грудня Повітряні Сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту зс рф в Орловській області», – зазначили у Генштабі.

В результаті вогневого ураження було знищено склад, що виконував функції зберігання, обслуговування та ремонту ударних дронів-камікадзе росіян. Споруда складалася з декількох бетонних захищених конструкцій.

📢 «Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України», – додали в Генштабі.

У ніч проти 28 грудня атака безпілотників у Воронезькій області рф спричинила обрив контактної мережі на залізниці. Це суттєво затримало рух ворожих поїздів.

Також у Бєлгородській області на росії зафіксовано знеструмлення через атаку дронів. У місті Льгов Курської області ЗСУ вдарили по пункту управління російських військ.

☝️ Раніше було повідомлено, що внаслідок успішної операції української воєнної розвідки було ліквідовано трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ.