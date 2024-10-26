Неділя, 27 Жовтня, 2024
6.5 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАЗросла кількість загиблих у Дніпрі: росіяни вбили дружину та дитину поліцейського
ВІЙНА

Зросла кількість загиблих у Дніпрі: росіяни вбили дружину та дитину поліцейського

Денис Молотов
Денис Молотов
Зросла кількість загиблих у Дніпрі: росіяни вбили дружину та дитину поліцейського

У результаті нічного ракетного обстрілу у Дніпрі кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Серед загиблих – дружина та дочка працівника поліції, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України у суботу, 26 жовтня.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що тіло четвертої жертви було знайдено під час розбору завалів зруйнованого житлового будинку. Кількість постраждалих досягла 21 особи, з них семеро перебувають у лікарні. Один із постраждалих – 17-річний юнак – знаходиться у важкому стані.

📢 «У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один – аварійний. Для тимчасового ремонту власникам понівечених осель видають будматеріали», – зазначив Лисак.

Національна поліція повідомила, що молодшу дочку слідчого вдалося врятувати. Ворожий ракетний удар повністю знищив двоповерхову житлову будівлю в Дніпрі на вісім квартир, під завалами опинилися сам поліцейський та вся його сім’я.

📢 «Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію і травми, залишався на місці ракетного удару і допомагав із розбором завалів, у пошуку вцілілих. На жаль, дива не сталося. Під час пошукової операції рятувальники дістали дружину та 14-річну доньку поліцейського без ознак життя», – йдеться у повідомленні.

📌 Раніше повідомлялося, що ударний дрон-камікадзе типу «шахед» врізався в житловий будинок у Києві. Внаслідок цієї атаки загинула 14-річна дівчинка, а шестеро людей отримали поранення.

📌 Крім того, у Київській області уламки дронів впали у кількох районах, що спричинило загибель жінки та поранення 13-річного хлопчика.

☝️ Також відомо, що у ніч на суботу та вранці Україна знову зазнала масованих комбінованих повітряних атак з боку російських військ, які випустили 98 ракет і ударних дронів.

Попередня стаття
Масована російська атака: росіяни випустили майже 100 дронів та ракети
Наступна стаття
Росіяни обстріляли Білозерку, постраждала жінка – ОВА
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На росії розбився вертоліт Мі-2: усі росіяни на борту загинули

ПОДІЇ

У Керченській протоці розбився російський військовий гелікоптер

ПОДІЇ

Судитимуть чотирьох «посадовців» так званої «лнр»

КРИМІНАЛ

У Львові затримано посадовця ТЦК, повідомила прокуратура

КРИМІНАЛ

90 бойових зіткнень з окупантами за сьогодні: 20 з них на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Обстріл Станіслава в Херсонській області: постраждали двоє людей

ВІЙНА

Росіяни обстріляли Білозерку, постраждала жінка – ОВА

ВІЙНА

Масована російська атака: росіяни випустили майже 100 дронів та ракети

ВІЙНА

Гетманцев повідомив, що модель OnlyFans сплатила 13,2 млн гр. податків

ЕКОНОМІКА

Частково відновлено бронювання від мобілізації працівників

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ