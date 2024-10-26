Зросла кількість загиблих у Дніпрі: росіяни вбили дружину та дитину поліцейського

У результаті нічного ракетного обстрілу у Дніпрі кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Серед загиблих – дружина та дочка працівника поліції, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України у суботу, 26 жовтня.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що тіло четвертої жертви було знайдено під час розбору завалів зруйнованого житлового будинку. Кількість постраждалих досягла 21 особи, з них семеро перебувають у лікарні. Один із постраждалих – 17-річний юнак – знаходиться у важкому стані.

📢 «У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один – аварійний. Для тимчасового ремонту власникам понівечених осель видають будматеріали», – зазначив Лисак.

Національна поліція повідомила, що молодшу дочку слідчого вдалося врятувати. Ворожий ракетний удар повністю знищив двоповерхову житлову будівлю в Дніпрі на вісім квартир, під завалами опинилися сам поліцейський та вся його сім’я.

📢 «Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію і травми, залишався на місці ракетного удару і допомагав із розбором завалів, у пошуку вцілілих. На жаль, дива не сталося. Під час пошукової операції рятувальники дістали дружину та 14-річну доньку поліцейського без ознак життя», – йдеться у повідомленні.

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📌 Раніше повідомлялося, що ударний дрон-камікадзе типу «шахед» врізався в житловий будинок у Києві. Внаслідок цієї атаки загинула 14-річна дівчинка, а шестеро людей отримали поранення.

📌 Крім того, у Київській області уламки дронів впали у кількох районах, що спричинило загибель жінки та поранення 13-річного хлопчика.

☝️ Також відомо, що у ніч на суботу та вранці Україна знову зазнала масованих комбінованих повітряних атак з боку російських військ, які випустили 98 ракет і ударних дронів.