Четвер, 17 Липня, 2025
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Отруєння у ресторані Кацуріна у Львові: понад 50 людей у лікарні

Денис Молотов
Денис Молотов
Отруєння у ресторані Кацуріна у Львові: понад 50 людей у лікарні

Правоохоронці розпочали розслідування у зв’язку з масовим харчовим отруєнням у ресторані «Китайський привіт», що розташований на вулиці Вороного у Львові. Інцидент стався 16 липня. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook.

Заклад належить відомому ресторатору Михайлу Кацуріну, який є чоловіком української співачки Наді Дорофєєвої.

Станом на 22:00 середи, 16 липня, до лікарень звернулися 43 людини з симптомами отруєння. Серед них — троє дітей. Утім, вже вранці 17 липня Львівська міська рада повідомила про зростання кількості постраждалих — до 56 людей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм, що спричинили масове отруєння. Санкція статті передбачає штраф, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі.

Слідчі встановлюють обставини події, вже призначено низку експертиз, триває досудове розслідування.

Як раніше повідомлялося, власник ресторану Михайло Кацурін сам потрапив до інфекційного відділення з ознаками харчового отруєння. Він підтвердив факт масового отруєння у своєму закладі.

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