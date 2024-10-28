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СУСПІЛЬСТВО

Знижку штрафу ТЦК на 50% хочуть запровадити в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Знижку штрафу ТЦК на 50% хочуть запровадити в Україні

Верховна Рада найближчим часом готується розглянути у першому читанні законопроєкт №12093. За ним пропонується надавати військовозобов’язаним 50-відсоткову знижку за умови добровільного визнання порушення та сплати штрафу від територіального центру комплектування (ТЦК). Як повідомляє «Судово-юридична газета», ініціатори закону вважають, що такий стимул може сприяти виконанню громадянами військового обов’язку.

Проєкт розроблений членами Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, включно з його головою Сергієм Іонушасом. Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт за основу 25 жовтня.

Згідно з даними за 2024 рік, понад 6 мільйонів військовозобов’язаних не оновили свої військово-облікові дані у ТЦК. Це було передбачено законодавством щодо посилення мобілізації.

Протермінування уточнення даних понад 60 днів без поважних причин є адміністративним порушенням. За нього передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Народні депутати вважають, що знижка в розмірі 50% від мінімальної суми штрафу може заохотити призовників, військовозобов’язаних і резервістів самостійно звернутися до ТЦК. Також за думкою народних обранців, після уточнення персональних даних, збільшаться сплати за скоєне адміністративне правопорушення. Плануються знижки штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру.

☝️ Також відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкти №12151 та №12152, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 7 лютого 2025 року.

📌 9 жовтня Верховна Рада прийняла рішення, яке забороняє мобілізацію обмежено придатних військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років без їхньої згоди.

 

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