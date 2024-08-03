Субота, 3 Серпня, 2024
20.7 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСУСПІЛЬСТВОЗнайшли чергове тіло чоловіка на березі Тиси – ДПСУ
СУСПІЛЬСТВО

Знайшли чергове тіло чоловіка на березі Тиси – ДПСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Тіло чоловіка в Тисі: ДПСУ
Прикордонники знайшли чергове тіло чоловіка на березі Тиси

Румунські прикордонники виявили тіло чоловіка на березі річки Тиса. Про це було поінформовано прикордонників відділу Тячів Мукачівського загону. Повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) в суботу, 3 серпня.

📢«Тіло чоловічої статі виявили учора ввечері, воно має ознаки довготривалого перебування у воді. Інформація щодо наявності при потопельнику документів наразі уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України, це вже 39-й випадок виявлення загиблого чоловіка. Тіла виявляються уздовж річкової ділянки кордону, де гинуть чоловіки при спробі втекти з України шляхом незаконного перетину державного кордону.

👉Нагадаємо, у липні на кордоні з Румунією в річці Тиса знайшли чергового потопельника, який став 17-м трагічним випадком з початку 2024 року.

📌 Також раніше ДПСУ повідомляли, що на Закарпатті підлітки «допомагали» за грошову винагороду чоловікам втекти з України шляхом незаконного перетину державного кордону.

Тіло чоловіка в Тисі: ДПСУ
Прикордонники знайшли чергове тіло чоловіка на березі Тиси
Попередня стаття
ТЦК Одеси потрапили в черговий конфлікт. Відео
Наступна стаття
Ще вісьмох дітей вдалось повернути з окупації
- Реклама -
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Знищено російський підводний човен – носій ракет «Калібр»

ВАЖЛИВО

Важлива російська ціль: бійці СБУ знищили ТОС-1А Сонцепьок

ВІЙНА

Кредитні рейтинги України знижено – S&P Global

ЕКОНОМІКА

На росії було завдано удар по аеродрому «Морозовськ» – ЗСУ

ВАЖЛИВО

Ще вісьмох дітей вдалось повернути з окупації

СУСПІЛЬСТВО

Буданов: російські окупанти на Харківщині – «питання часу»

ВІЙНА

Генштаб: на фронті сталося 123 бої, найбільше атак відбито на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Камала Гарріс – кандидат демократів на пост президента США

ПОЛІТИКА

Мирноград під російською атакою: поранена жінка та двоє дітей

ВІЙНА

ТЦК вимагали гроші, били та викрадали людей – поліція

КРИМІНАЛ
Завантажити більше
- Реклама -

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

"Ірта-Fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція «Ірта-fax» може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

[email protected]

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"