Знайшли чергове тіло чоловіка на березі Тиси – ДПСУ

Румунські прикордонники виявили тіло чоловіка на березі річки Тиса. Про це було поінформовано прикордонників відділу Тячів Мукачівського загону. Повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) в суботу, 3 серпня.

📢«Тіло чоловічої статі виявили учора ввечері, воно має ознаки довготривалого перебування у воді. Інформація щодо наявності при потопельнику документів наразі уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України, це вже 39-й випадок виявлення загиблого чоловіка. Тіла виявляються уздовж річкової ділянки кордону, де гинуть чоловіки при спробі втекти з України шляхом незаконного перетину державного кордону.

👉Нагадаємо, у липні на кордоні з Румунією в річці Тиса знайшли чергового потопельника, який став 17-м трагічним випадком з початку 2024 року.

📌 Також раніше ДПСУ повідомляли, що на Закарпатті підлітки «допомагали» за грошову винагороду чоловікам втекти з України шляхом незаконного перетину державного кордону.