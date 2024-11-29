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Масована атака рф на Україну: збито 88 дронів, пошкоджено інфраструктуру

Денис Молотов
Денис Молотов
Масована атака РФ на Україну: збито 88 дронів, пошкоджено інфраструктуру
Робота мобільної вогневої групи ППО по ворожим цілям

У ніч проти 29 листопада війська рф здійснили масштабну атаку на територію України за допомогою 132 ударних безпілотників (БпЛА), серед яких були ударні дрони типу «Shahed» та апарати невстановленого типу. Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, удари здійснювалися з кількох напрямків — Орел, Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Робота протиповітряної оборони (ППО)

Для протидії ворожої атаці було задіяно авіацію, зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Станом на 9-ту ранку нашими силами було збито 88 ворожих безпілотників у таких областях, як Київська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Харківська, Полтавська, Житомирська, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська», — повідомили у Повітряних силах.

Ще 41 дрон був втрачений локаційно через активну роботу засобів РЕБ, а один безпілотник повернувся на територію росії.

Наслідки масованої повітряної атаки

Внаслідок нічного нападу було пошкоджено інфраструктурні об’єкти, автомобілі, а також приватні й багатоквартирні будинки в декількох областях. Постраждалим надається необхідна допомога.

У Києві, який опинився серед цілей чергової російської атаки, пошкоджено дитячу поліклініку. Повідомляється про одного постраждалого.

Масована атака РФ на Україну: збито 88 дронів, пошкоджено інфраструктуру

☝️ Нагадаємо, 28 листопада рф також завдала масованого удару по українських містах за допомогою ракет і дронів. Зафіксовано 12 влучань, здебільшого по об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури.

👉 Також раніше повідомлялось, що у Нікопольському районі Дніпропетровської області російські окупанти здійснили обстріл по рятувальниках, які працювали на місці попереднього удару.

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