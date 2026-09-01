Як Білолуцька громада підтримує мешканців в евакуації

Релокована Білолуцька селищна військова адміністрація (СВА) продовжує системно забезпечувати публічними сервісами земляків, які вимушено покинули домівки. Ключовими напрямами роботи залишаються допомога захисникам, турбота про дітей та розбудова міжрегіональних партнерств. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

У Києві та Черкасах переселенці можуть отримати 45 адміністративних послуг Білолуцького ЦНАПу.

Фахівці оформлюють зміну реєстрації місця проживання, видають витяги та реєструють дані про зруйноване ворогом майно.

Також спеціалісти супроводжують постраждалих під час подання заяв до міжнародного Реєстру збитків.

Для військовослужбовців та їхніх сімей функціонує сервіс «Єдине вікно ветерана». Тут надають фахові консультації щодо державних пільг, соціальних виплат і житлових програм.

✍️ Допомога ветеранам, школярам та компенсації за «єОселею»

Соціальна підтримка охоплює захисників, людей з інвалідністю, переселенців та дітей.

У 2026 році ветеранам війни та бійцям з інвалідністю виплатили 80 тисяч гривень грошової допомоги.

Один із військових пройшов комплексний курс відновлення у Латвії.

Паралельно громада активно розвиває молодіжні та гуманітарні ініціативи:

діти регулярно виїжджають на оздоровлення до табору «Верховина» та до Республіки Молдова;

46 учнів громади отримали повні набори шкільного приладдя до нового навчального року;

благодійні фонди забезпечують сім’ї продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни та теплим одягом.

Для розв’язання житлових труднощів ВПО діє цільова програма на 2026–2027 роки. Вона передбачає виплату компенсації до 150 тисяч гривень на перший внесок за державною програмою «єОселя», а також формування фонду тимчасового житла.

📝 Освітнє партнерство та підготовка до післявоєнного відновлення

Значну увагу громада приділяє професійному навчанню молоді та інтеграції дорослих на ринку праці.

✔️ Громада бере активну участь у швейцарсько-українському проєкті DECIDE та організовує екскурсії на підприємства Черкащини.

✔️ Білолуцький ліцей тісно співпрацює з Черкаським державним бізнес-коледжем і Бельцьким державним університетом.

✔️ Для дорослих переселенців провели понад десять навчальних тренінгів із працевлаштування, перекваліфікації та запуску бізнесу на грантові кошти.

✔️ У Черкасах стабільно працює Консультативно-координаційний центр допомоги переселенцям, веде активну роботу Молодіжна рада, а фахівці формують електронний архів місцевої культурної спадщини.

Водночас керівництво системно готується до майбутньої деокупації територій.

✔️ У громаді затвердили новий Статут, розробляють Стратегію розвитку до 2027 року та формують плани рекультивації земельного фонду.

Екологічні та енергетичні проєкти розробляються в межах міжнародної ініціативи SOMBRILLA 26, що дозволить швидко відновити інфраструктуру після визволення краю.

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👉 Також нагадаємо, що представники Державного департаменту США разом із партнерами з благодійного фонду «Право на захист» здійснили моніторинговий візит до шелтера для внутрішньо переміщених осіб у Києві.