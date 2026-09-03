Марта Костюк перемогла чемпіонку US Open та вийшла до третього кола

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до третього кола US Open-2026. У матчі другого раунду, який відбувся 2 вересня в Нью-Йорку, 11-та сіяна турніру обіграла чемпіонку Відкритого чемпіонату США 2017 року Слоун Стівенс — 6:1, 7:5.

Поєдинок тривав одну годину та 27 хвилин. Костюк одразу захопила ініціативу й виграла перший сет із двома брейками. У другій партії українка вела 4:2, однак Стівенс зуміла перехопити хід гри та виграти три гейми поспіль.

Ключовим став одинадцятий гейм. За рахунку 5:5 Костюк знову взяла подачу суперниці, після чого впевнено подала на матч. Американка завершила зустріч невдалим ударом справа.

Костюк витримала тиск у вирішальні моменти

За статистикою WTA, українка виконала вісім ейсів і виграла боротьбу за активно здобутими очками — 30 віннерів проти 10 у Стівенс. Водночас Костюк припустилася 27 невимушених помилок, тому другий сет виявився значно складнішим за перший.

Особливо важливим епізодом став десятий гейм другої партії. Стівенс отримала сетбол, але Костюк відіграла його потужною подачею. Цей момент дозволив українці зберегти рівновагу, а невдовзі — знову натиснути на прийомі.

Для Костюк це вже друга поспіль перемога над Стівенс. Дві тенісистки зустрічалися в Цинциннаті за 15 днів до US Open, і тоді українка також виграла — 7:5, 7:5.

Хто стане наступною суперницею

У третьому колі Костюк зіграє проти 18-ї сіяної Єкатєріни Алєксандрової. Представниця, яка виступає під нейтральним статусом, у другому раунді перемогла австралійку Кімберлі Біррелл — 6:1, 2:6, 6:3.

Матч проти Алєксандрової матиме для Костюк особливе значення: українка боротиметься за вихід до четвертого кола US Open другий рік поспіль. Її нинішній сезон є найуспішнішим у кар’єрі — навесні вона виграла два турніри WTA, а на Roland Garros і Вімблдоні дійшла до півфіналу.

Офіційний сайт US Open зазначає, що українка лише сьомий раз виступає в основній сітці турніру в Нью-Йорку. Наступна перемога дозволить їй повторити особистий найкращий результат на американському мейджорі та продовжити один із найяскравіших виступів України на US Open-2026.