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ПОЛІТИКА

Індія робить зусилля для завершення війни в Україні – МЗС

Денис Молотов
Денис Молотов
Індія робить зусилля для завершення війни в Україні – МЗС

Війна між Україною та росією, на думку індійського уряду, неможливо вирішити виключно військовими методами, тому Індія робить зусилля для сприяння діалогу між сторонами. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар, про що повідомляє видання The Hindu у середу, 25 вересня.

За словами Джайшанкара, Індія активно контактує з обома сторонами, намагаючись знайти шляхи для прискорення мирного процесу.

📢 «Це свого роду розвідка, яку ми проводимо. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану», – підкреслив він.

Міністр також зазначив, що Індія ділиться результатами своїх розмов з обома сторонами, що дозволяє підтримувати діалог.

📢 «За моїми відчуттями, обидві сторони це цінують», – додав Джайшанкар, зауваживши, що на сьогодні лише небагато країн та лідерів мають можливість та бажання взаємодіяти з обома сторонами військового конфлікту.

Ця заява була зроблена невдовзі після того, як прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з шостим президентом України Володимиром Зеленським у рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН.

📌 Раніше у вересні Україна звернулася до Індії з проханням провести другий Саміт миру до листопада. Проте на цей момент невідомо, чи погодиться Нью-Делі на цю пропозицію.

👉 Також нагадаємо, що президент Фінляндії Александр Стубб наголосив на необхідності реформування Ради безпеки ООН. Він запропонував розширення її складу, скасування права вето для будь-якої країни та виключення держав, які беруть участь у «незаконних війнах». Таких, як російське вторгнення в Україну.

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