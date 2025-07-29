Зеленський затвердив військову підготовку для студентів медичних вишів

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує обов’язкову військову підготовку для всіх студентів-медиків, що навчаються за спеціальностями медичного та фармацевтичного спрямування. Відповідний документ оприлюднено у картці законопроєкту на офіційному порталі Верховної Ради.

Згідно з ухваленим законом, йдеться про проходження навчання в межах програми офіцерів запасу медичної служби. Закон визначає: всі студенти, котрі відповідають медичним вимогам і пройшли професійно-психологічний відбір, тепер зобов’язані брати участь у військовій підготовці.

Відповідальність за визначення порядку проведення цього виду підготовки покладено на Кабінет Міністрів. Він має затвердити регламент реалізації програми на підставі пропозицій, підготовлених Міністерством оборони України. Передбачається, що саме оборонне відомство також формуватиме перелік спеціальностей військово-облікового профілю, відповідно до яких відбуватиметься навчання.

Важливо, що реалізація нових вимог стосуватиметься закладів вищої освіти незалежно від форми власності. Це означає, що як державні, так і приватні медичні університети та академії мають забезпечити своїм студентам можливість проходження передбаченої законом військової підготовки. Водночас щоб здійснювати таку діяльність, навчальні заклади повинні мати чинну ліцензію на підготовку за медичними чи фармацевтичними напрямами.

Навчання за програмою офіцерів запасу включатиме і базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Для цього вже готуються відповідні полігони в окремих регіонах України. На таких об’єктах студенти зможуть здобути необхідні знання і навички з військової медицини та загальної підготовки військовослужбовців.

☝️ Нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє громадянам, котрим виповнилося 60 років, проходити військову службу на добровільній основі.