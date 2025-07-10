Зеленський в Римі обговорить озброєння, ППО та санкції проти рф

Шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 липня, у Римі проведе додаткові переговори з представниками Сполучених Штатів щодо посилення санкційного тиску на рф. Про це напередодні заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

📢 «Завтра президент Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. У центрі уваги — санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій з боку США найближчим часом», — зазначив Сибіга у середу, 9 липня.

☝️ Візит Зеленського до Італії триває у рамках участі в Міжнародній конференції з відновлення України. Вона проходить 10–11 липня в Римі.

Напередодні український президент зустрівся з Папою Римським Левом XIV. За повідомленням пресслужби Ватикану, понтифік підтвердив готовність стати майданчиком для майбутніх переговорів між Україною та росією.

📢 «Святий престол і надалі підтримує ідею мирного врегулювання та висловив готовність прийняти переговори сторін у Ватикані», — зазначено в офіційній заяві.

Крім того, у Римі Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України — Кітом Келлогом. За словами президента, сторони обговорили питання оборонного партнерства. Включно з постачанням зброї, закупівлями озброєнь у США, посиленням ППО. А також спільним виробництвом військової техніки на території України.

📢 «Ми детально зупинилися на ключових елементах безпекової співпраці, включаючи локалізацію виробництва, нові програми постачання та зміцнення санкційного тиску на росію», — повідомив Зеленський.

👉 Нагадаємо, США готують новий пакет санкцій проти рф. Сам автор документа, сенатор Грем, зазначив, що законопроєкт передбачає введення 500% мита для країн, які купують щось у росії.