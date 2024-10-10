Зеленський прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє французький телеканал BFM TV у четвер, 10 жовтня.

Згідно з наданою трансляцією, лідери двох країн зустрілися у Єлисейському палаці. Деталі переговорів поки що залишаються невідомими.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueilli par Emmanuel Macron à l’Élysée pic.twitter.com/VA8Nh7S11T — BFMTV (@BFMTV) October 10, 2024

З великою ймовірністю, Зеленський обговорить із Макроном План перемоги, аналогічно тому, як він це зробив раніше цього дня під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні.

Як відомо, вчора Зеленський оголосив, що найближчим часом він зустрінеться з лідерами таких країн, як Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина.

Також у Ватикані повідомили, що президент України зустрінеться з Папою Франциском вранці 11 жовтня.

👉 Нагадаємо, що Україна наразі завершує підготовку документа, в якому буде викладено умови для справедливого завершення війни з російською федерацією. Завершення роботи над цим документом планується в листопаді. Про це зазначив шостий президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа».

Він також зазначив, що зараз постає важливе питання: як змусити росію погодитися на мирні умови та змусити винних у війні виконувати Формулу миру, адже москва продовжує ухилятися від чесної дипломатії.