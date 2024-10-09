Середа, 9 Жовтня, 2024
18.1 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОЛІТИКАЗеленський анонсував документ завершення війни
ПОЛІТИКА

Зеленський анонсував документ завершення війни

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський анонсував документ завершення війни

Україна наразі завершує підготовку документа, в якому буде викладено умови для справедливого завершення війни з російською федерацією. Завершення роботи над цим документом планується в листопаді, про що повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа», що відбувся в хорватському місті Дубровник у середу, 9 жовтня.

📢 «З липня ми працюємо над пунктами Формули миру. У листопаді буде готовий документ, в якому буде викладено докладні умови справедливого закінчення війни. Також ми готуємо другий Саміт миру», — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що зараз постає важливе питання: як змусити росію погодитися на мирні умови та змусити винних у війні виконувати Формулу миру, адже москва продовжує ухилятися від чесної дипломатії.

📢 «Для цього ми розробили план заходів, здатних виправити поточну ситуацію до майбутнього Саміту миру… Цей план позбавить Росію можливості далі погрожувати Європі. Цей план уже був представлений у США… Тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей», — пояснив Зеленський.

Він також раніше зазначав, що Україна активно працює над планом, який стане відправною точкою для переговорів з росією. Наразі три пункти цього плану вже готові.

Водночас росія не висловила бажання брати участь у другому Саміті миру. МЗС рф звинувачує Україну та міжнародну спільноту в намірі «подати росії ультиматум про капітуляцію».

Попередня стаття
Російські війська здійснили 80 атак на позиції ЗСУ: найбільш активно діють на Курахівському та Покровському напрямках
Наступна стаття
До суду передано матеріали ще двох колаборантів з Луганщини
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

До суду передано матеріали ще двох колаборантів з Луганщини

КРИМІНАЛ

Російські війська здійснили 80 атак на позиції ЗСУ: найбільш активно діють на Курахівському та Покровському напрямках

ПОДІЇ

Змінено правила вручення повісток до ТЦК засобами пошти

ВАЖЛИВО

Фон дер Ляєн розкритикувала підтримку Орбаном росії в палкій промові в Європарламенті

ПОДІЇ

Україна ввела санкції проти виробника “Кинджалів” – чи діють західні обмеження щодо корпорації “ростех”

ПОДІЇ

У Рівному викрили 26 медиків, які «заробляли» на чоловіках призовного віку

ВАЖЛИВО

Видання «Українська правда» звинуватило Офіс президента у тривалому «системному тиску»

СУСПІЛЬСТВО

До Хорватії на саміт «Україна – Південно-Східна Європа» прибув Зеленський

ПОЛІТИКА

Державну установу ПриватБанк знову очолить іноземець

ЕКОНОМІКА

Прийнято законопроєкт про заборону мобілізації людей до 25 років

ВАЖЛИВО
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ