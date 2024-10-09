Зеленський анонсував документ завершення війни

Україна наразі завершує підготовку документа, в якому буде викладено умови для справедливого завершення війни з російською федерацією. Завершення роботи над цим документом планується в листопаді, про що повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа», що відбувся в хорватському місті Дубровник у середу, 9 жовтня.

📢 «З липня ми працюємо над пунктами Формули миру. У листопаді буде готовий документ, в якому буде викладено докладні умови справедливого закінчення війни. Також ми готуємо другий Саміт миру», — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що зараз постає важливе питання: як змусити росію погодитися на мирні умови та змусити винних у війні виконувати Формулу миру, адже москва продовжує ухилятися від чесної дипломатії.

📢 «Для цього ми розробили план заходів, здатних виправити поточну ситуацію до майбутнього Саміту миру… Цей план позбавить Росію можливості далі погрожувати Європі. Цей план уже був представлений у США… Тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей», — пояснив Зеленський.

Він також раніше зазначав, що Україна активно працює над планом, який стане відправною точкою для переговорів з росією. Наразі три пункти цього плану вже готові.

Водночас росія не висловила бажання брати участь у другому Саміті миру. МЗС рф звинувачує Україну та міжнародну спільноту в намірі «подати росії ультиматум про капітуляцію».