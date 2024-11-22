Зеленський про «вихідний» Ради: держава повинна працювати

Шостий президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 22 листопада наголосив на необхідності безперервної роботи державних органів, підприємств та дипломатичних установ за відсутності сигналів повітряної тривоги. Вони не повинні влаштовувати собі вихідні дні, навіть за наявності попереджень від розвідки.

📢 «Сьогодні вже 1003 день війни. Усі протоколи безпеки наразі такі самі, як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, потрібно реагувати, берегти себе і йти в укриття. Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема від розвідок, саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що цей підхід стосується всіх без винятку, включаючи Верховну Раду України, державні органи на місцевому рівні та структури виконавчої влади.

📢 «Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо і служимо. У війні по-іншому не буває. Маємо усвідомлювати, що “товариш” путін і далі залякуватиме нас. Він на цьому всю свою владу вибудував. Важливо вміти правильно реагувати і робити все, щоб ця війна поверталася додому в росію і щоб там відчували, що таке війна», – додав Зеленський.

Контекст подій

Сьогодні було скасоване заплановане засідання Верховної Ради через інформацію про можливу атаку на урядовий квартал Києва. Народних депутатів попередили про підвищену загрозу ракетного удару.

☝️ Нагадаємо, 20 листопада посольства США, Іспанії, Італії та Греції тимчасово припинили свою діяльність у Києві через повідомлення американської сторони про можливу масовану повітряну атаку з боку росії.

📌 Також раніше повідомлялось, що Україна стала першою державою у світі, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Цю інформацію підтвердили у Страткомі ЗСУ в четвер, 21 лютого.