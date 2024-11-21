Україна – перша держава в Світі, по якій було використано міжконтинентальну балістичну ракету, – Стратком

Україна стала першою державою у світі, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Цю інформацію підтвердили у Страткомі ЗСУ в четвер, 21 лютого. У повідомленні в Telegram було зазначено, що зроблять усе можливе, аби росія залишилася в історії винятково своїми злочинами.

📢 «Ми зробимо все, аби росія залишилась в історії лише своїми злочинами», – йдеться у дописі відомства.

Реакція української влади

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що наразі тривають експертні дослідження для встановлення точного типу ракети, яку росія випустила зранку 21 листопада по території України.

📢 «Вона мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети. Сам удар доводить: росія не прагне миру. Навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни», – написав Тихий на платформі Х.

Міжнародна реакція та аналіз

Західні держави поки не підтвердили використання росією міжконтинентальної балістичної ракети проти України. На думку військового аналітика Малкольма Девіса, це може бути сигналом для західних країн. Водночас відставний генерал-майор США Марк Маккарлі вважає, що удар є попередженням про потенційну загрозу досягнення до Києва.

Офіційний коментар Зеленського

Шостий президент України Володимир Зеленський прокоментував запуск рашистами балістичної ракети.

📢 «Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що путін боїться, коли поруч із ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути й має право бути незалежною».

Ракетна атака по Дніпру

Вранці 21 листопада 2024 року російські війська завдали удару по місту Дніпро. Атака була спрямована на підприємства та об’єкти критичної інфраструктури. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ворог запустив ракету з Астраханської області, серед яких, ймовірно, була міжконтинентальна балістична ракета.