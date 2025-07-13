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Зеленський про масштабне виробництво дронів і зміни в Уряді

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський про масштабне виробництво дронів і зміни в Уряді

Шостий президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в державних інституціях, які будуть публічно озвучені найближчим часом. Про це він повідомив у суботу, 12 липня, у своєму зверненні в Telegram після наради з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Водночас однією з ключових тем зустрічі стало виробництво безпілотників. Зеленський повідомив, що Україна готується значно збільшити обсяги виготовлення дронів.

«Перше – контрактування та виробництво дронів. Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів. Окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування. Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано», – заявив глава держави.

«Друге – зміни в державних інституціях. Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави», – наголосив Зеленський.

🛡️ Також за його словами, Україна готує нестандартні кроки для посилення оборони, включно з розширенням географії міжнародної підтримки.

📌 Раніше у ЗМІ обговорювалася можливість призначення міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України в США. Сам президент не заперечив таку можливість, але зауважив, що у такому випадку «будуть необхідні великі перестановки в Кабміні».

☝️ Своєю чергою, міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив відставку чинного посла України у США Оксани Маркарової. При цьому він назвав її «однією з найуспішніших представниць української дипломатії».

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський призначив Романа Марчука новим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

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