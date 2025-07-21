Зеленський оновив дипломатичний корпус України

Шостий президент України Володимир Зеленський оновив дипломатичний корпус, затвердивши 16 нових послів. Відповідне рішення було ухвалено після наради з новопризначеним міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Про це глава держави повідомив у понеділок, 21 липня, у своєму Telegram-каналі.

Як повідомив Зеленський, перед ухваленням рішень відбулася нарада з участю керівництва МЗС та команди Офісу Президента. Було остаточно завершено тривалий процес відбору кандидатур, які тепер офіційно представлятимуть Україну за кордоном.

📢 «Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів», – зазначив Зеленський.

🔹 Пріоритети на найближчі пів року

Зеленський також повідомив, що вже сьогодні планується окрема нарада з усіма українськими послами. Її мета — визначити ключові зовнішньополітичні пріоритети України на наступні шість місяців.

Очікується, що дипломати отримають чіткі інструкції щодо представлення інтересів держави у сфері безпеки, економіки, гуманітарної підтримки та міжнародної співпраці.

🔹 Перезавантаження МЗС

Призначення нових послів відбулося після нещодавнього кадрового оновлення в керівництві Міністерства закордонних справ. Минулого тижня Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу очільником МЗС.

Уже тоді президент анонсував оновлення дипломатичної вертикалі. А в суботу Зеленський разом із Сибігою обговорили конкретні кандидатури майбутніх послів, які будуть направлені до країн-партнерів.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський 20 липня підписав указ про введення санкцій, ухвалених Радою національної безпеки і оборони (РНБО).