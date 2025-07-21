Понеділок, 21 Липня, 2025
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Зеленський оновив дипломатичний корпус України

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський оновив дипломатичний корпус України

Шостий президент України Володимир Зеленський оновив дипломатичний корпус, затвердивши 16 нових послів. Відповідне рішення було ухвалено після наради з новопризначеним міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Про це глава держави повідомив у понеділок, 21 липня, у своєму Telegram-каналі.

Як повідомив Зеленський, перед ухваленням рішень відбулася нарада з участю керівництва МЗС та команди Офісу Президента. Було остаточно завершено тривалий процес відбору кандидатур, які тепер офіційно представлятимуть Україну за кордоном.

Зеленський оновив дипломатичний корпус України📢 «Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів», – зазначив Зеленський.

🔹 Пріоритети на найближчі пів року

Зеленський також повідомив, що вже сьогодні планується окрема нарада з усіма українськими послами. Її мета — визначити ключові зовнішньополітичні пріоритети України на наступні шість місяців.

Очікується, що дипломати отримають чіткі інструкції щодо представлення інтересів держави у сфері безпеки, економіки, гуманітарної підтримки та міжнародної співпраці.

🔹 Перезавантаження МЗС

Призначення нових послів відбулося після нещодавнього кадрового оновлення в керівництві Міністерства закордонних справ. Минулого тижня Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу очільником МЗС.

Уже тоді президент анонсував оновлення дипломатичної вертикалі. А в суботу Зеленський разом із Сибігою обговорили конкретні кандидатури майбутніх послів, які будуть направлені до країн-партнерів.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський 20 липня підписав указ про введення санкцій, ухвалених Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

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