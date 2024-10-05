Збито російський винищувач на Донеччині – МВА

У районі Костянтинівки, що на Донеччині, було збито російський літак. За попередньою інформацією, це міг бути Су-25. Про це 5 жовтня повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає Suspilne.media.

📢 «Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор – пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає», – повідомив він.

Як зазначає Українська правда з посиланням на джерела в Повітряних силах, літак був збитий самими росіянами під час виконання ним завдань із запуску коригованих авіабомб (КАБ) по Україні.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко у Telegram також зазначив, що українські війська знищили російський Су-34.

👉 Нагадаємо, раніше бійці підрозділу ППО 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку.

UPD: за оновленою інформацією аналітики змогли ідентифікувати збитий об’єкт, і росіяни теж вже підтверджують, що мова йде не про Су-25 або Су-34, а про важкий ударний безпілотний літальний апарат С-70 «Охотник». Російська сторона заявляла, що запуск цього БпЛА у серійне виробництво заплановано на поточний рік, і наразі він проходить випробування. За відкритими даними, на росії на озброєнні є всього три таких апарати, ще три знаходяться на стадії будівництва. Його вартість перевищує 1 мільярд рублів (приблизно 11 мільйонів доларів), хоча точна інформація наразі відсутня. Згідно з оцінками дослідників на 2020 рік, вартість могла досягати 1,55 мільярда рублів (приблизно 17 мільйонів доларів).

📌 До цього українські захисники збили російський Су-25 біля Покровська, також на Донеччині.

📌 Також зазначимо, що у Курській області на території росії продовжується «вертолітопад». Силами оборони було збито військовий гелікоптер Ка-52 «Алігатор».