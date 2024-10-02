Збройні сили України підтвердили вихід із міста Вугледар – ЗМІ

Збройні сили України вперше офіційно підтвердили вихід із міста Вугледар. У середу, 2 жовтня, про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця”.

📢 «Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій», — йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ОСУВ “Хортиця”.

За словами військових, російська армія зазнала значних втрат під час затяжних боїв, проте продовжує спроби захопити місто. У своїх спробах взяти Вугледар, противник кинув на фронт резерви та здійснив флангові удари, що призвели до виснаження оборони ЗСУ і створили загрозу оточення міста.

Вугледар — місто у Волноваському районі Донецької області. Відомо, що після втрати контролю над Вугледаром, Україна також втратила весь Волноваський район за старою адміністративною системою.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, зазначивши, що оборона міста тривала понад два роки. За час боїв за Вугледар росія втратила декілька своїх бригад.

👉 Нагадаємо, ще 28 серпня український проєкт Deep State попереджав про спроби російських військ взяти Вугледар в кільце. Однак, станом на 26 вересня 72 ОМБр спростовувала інформацію про відхід із міста.

📌 У лютому цього року жителі Вугледара порівнювали своє місто з Маріуполем, називаючи його «Маріуполем у мініатюрі».

📌 Також раніше було повідомлено, що на Запоріжжі місцевий фермер виявив на своєму полі 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу ФАБ-500 під час обробітку землі.