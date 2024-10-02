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Фермер виявив у полі 500-кілограмову бомбу на Запоріжжі

Денис Молотов
Денис Молотов
Фермер виявив у полі 500-кілограмову бомбу на Запоріжжі

На Запоріжжі місцевий фермер виявив на своєму полі 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу ФАБ-500 під час обробітку землі. Про це повідомили в ДСНС в середу, 2 жовтня.

Чоловік негайно звернувся до саперів ДСНС. Рятувальники, використовуючи спеціальну техніку, успішно вилучили небезпечний боєприпас та транспортували його до спеціально підготовленого місця, де й знищили.

❗Рятувальники наголошують: у разі виявлення підозрілих предметів не варто наближатися чи торкатися їх, натомість слід негайно телефонувати за номерами 101 або 102.

👉 Нагадаємо, у червні 2023 року з річки в Запорізькому районі було вилучено авіаційну бомбу ФАБ-50 часів Другої світової війни. Цей боєприпас, віком понад 70 років, також створював реальну загрозу життю людей.

На сьогодні Україна залишається однією з найбільш замінованих країн у Світі. Сапери продовжують розміновувати деокуповані території, і у 2023 році вони очистили 343 квадратні кілометри землі.

📌 Також раніше було повідомлено, що російські війська здійснили атаку на маршрутний автобус у селищі Антонівка, Херсонської області, використовуючи безпілотний літальний апарат (БпЛА). Про це повідомив очільник Херсонської ОВА.

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