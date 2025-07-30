Завершено ключовий етап будівництва Миколаївського водогону

Після кількох місяців масштабного будівництва завершено ключовий етап зведення нового водогону для Миколаєва. Наразі систему почали поступово наповнювати водою, щоб перевірити її справність і надійність у кожній ділянці. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України.

Інженери наголошують, що саме фаза заповнення є критично важливою. Йдеться про трубопровід довжиною понад 130 кілометрів, який повинен витримати необхідний тиск, не втрачаючи герметичності та стабільності в роботі. Тому подача води організована послідовно, поетапно. Кожен клапан та з’єднання ретельно перевіряються під час просування води магістраллю.

Станом на сьогодні основні будівельні роботи наближаються до фінішу. Змонтовано вже понад 134 кілометри трубопроводу, що становить 98% від загального плану. Монтаж насосних станцій виконано більш ніж на 80%. Також завершене промивання системи та встановлено все ключове обладнання, необхідне для запуску водопостачання.

ℹ️ Проєкт стартував у січні, і вже нині водогін готовий на 85%. Завершальні тести та наповнення мають відбутися у серпні. Саме тоді, після завершального етапу випробувань, планується запуск системи та відновлення подачі води до Миколаєва. Вперше з 2022 року місто отримає стабільне водопостачання. Відновлення стане рятівним для понад пів мільйона мешканців.

📢 «Вже у серпні, після завершення заповнення системи й остаточного тестування, водопостачання відновлять для понад пів мільйона мешканців Миколаєва – вперше з 2022 року», — наголошується в повідомленні.

Також зазначено, що вдалось зекономити понад 2,5 мільярда гривень. Ці кошти обіцяють не залишати на папері — їх спрямують на інші критично важливі водогінні об’єкти в Україні.

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Будівництво Миколаївського водогону стало одним із найбільш масштабних проєктів інфраструктурного відновлення в умовах повномасштабної війни. Його запуск стане не просто технічним досягненням, а й символом стійкості, взаємодії та підтримки між державними установами та громадами.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на 30 липня війська рф здійснили чергову атаку по півдню України. Під ворожий обстріл потрапило місто Очаків на Миколаївщині. Окупанти використали реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).