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КРИМІНАЛ

Заступницю голови Центральної МСЕК затримано на хабарі

Денис Молотов
Денис Молотов
Заступницю голови Центральної МСЕК затримано на хабарі

Заступницю голови Центральної МСЕК було затримано за підозрою в організації схеми отримання інвалідності для чоловіків, що прагнули знятися з військового обліку. За сприяння в оформленні II групи інвалідності вона вимагала «винагороду» в розмірі двох тисяч доларів США. Жінку затримали «на гарячому», повідомляє Національна поліція.

Підозрювана запевняла “клієнтів”, що раніше вже успішно вирішувала подібні “питання”, що підтвердило розслідування.

📢 «Поліцейські затримали зловмисницю у порядку ст. 208 КПК під час отримання неправомірної вигоди. У ході невідкладних обшуків у неї вилучили майже 20 тисяч доларів, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази скоєння злочинів», – зазначено в офіційній заяві.

Заступниці МСЕК пред’явлено підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

☝️ Раніше, 4 жовтня, Офіс генерального прокурора повідомив про викриття голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина, працівника обласного Пенсійного фонду, на незаконному збагаченні – у їхньому будинку вилучили близько 6 млн доларів у різних валютах.

👉 Також 22 жовтня шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію всіх МСЕК до кінця 2024 року. РНБО вимагає цифровізації всіх процедур отримання інвалідності та перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів.

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