На Запоріжжі ворожий БпЛА влучив по енергооб’єкту

У Запорізькому районі Запорізької області ворожий безпілотник (БпЛА) завдав удару по об’єкту енергетичної інфраструктури. Про це в неділю, 5 січня, повідомила пресслужба обласної поліції.

📢 «У Запорізькому районі внаслідок БпЛА – атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Обійшлося без жертв», – зазначено в офіційному повідомленні.

Окрім цього, поліцейські зафіксували численні пошкодження житлових будинків місцевих жителів у результаті влучань ворожих снарядів. Також постраждали гаражі, господарські споруди, приватне майно та транспортні засоби.

Слідчі поліції та СБУ зібрали докази воєнних злочинів. За матеріалами відкриті кримінальні провадження з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 5 січня російські війська випустили по Україні 103 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони змогли ліквідувати 61 ворожий БпЛА, ще 42 безпілотники були локаційно втрачені у різних регіонах країни.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 4 січня ударні безпілотники потужно атакували один із найбільших портів на росії – Усть-Луга, який вважають другим за значенням після Новоросійського.