П’ятниця, 4 Липня, 2025
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Залізнична інфраструктура Києва постраждала від обстрілу

Денис Молотов
Денис Молотов
Залізнична інфраструктура Києва постраждала від обстрілу

У ніч на четвер, 4 липня, внаслідок чергового масованого удару рф по столиці України була пошкоджена інфраструктура «Укрзалізниці», що спричинило затримки руху потягів. Про це офіційно повідомили в пресслужбі компанії.

📢 «Пасажирські поїзди, що прямують у західному напрямку, тимчасово курсують зміненими маршрутами через Вишневе та Дарницю. У зв’язку з цим можливі затримки до двох годин», – заявили в УЗ.

Через перебої з електроживленням та пошкодження колії, Kyiv City Express наразі здійснює перевезення тільки північним напівкільцем — між станціями Святошин, Почайна та Дарниця. Залізничники попереджають, що можливі відхилення від графіка, зокрема через одночасне користування тією самою ділянкою шляхів із пасажирськими поїздами далекого сполучення.

☝️ Для стабілізації ситуації компанія оперативно задіяла резервні тепловози, які допомагають продовжити маршрут у межах Києва, особливо на проблемній ділянці Святошин – Київ-Пасажирський.

🔧 Оновлена інформація станом на 07:30:
  • Відновлювальні роботи на столичних залізничних коліях тривають, частково вже відновлено подачу електроенергії;
  • Потяги фастівського напрямку повернулися до стандартного маршруту;
  • Потяги північно-західного напрямку (Святошинський) поки що курсують за допомогою тепловозів;
  • Рейси коростенського напрямку відправляються через Почайну та Дарницю. На лівому березі облаштована додаткова зупинка, що дозволяє пасажирам пересідати на Kyiv City Express.

🚆 Сам Kyiv City Express наразі працює в обидва боки північним кільцем за маршрутом: Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Воскресенка – Почайна – Сирець – Святошин.

У пресслужбі УЗ додали:

📢 «Відправка поїздів із Києва здійснюється із затримкою. Ми уважно відстежуємо кожен рейс і робимо все можливе, щоб пришвидшити рух далі по маршруту».

Серед затриманих поїздів:

  • №705 Київ – Перемишль: затримка +1:28 год;
  • №1/123 Харків – Івано-Франківськ – Ворохта: +4:40 год;
  • №21/103 Краматорськ – Харків – Львів: +4:36 год.

Нагадаємо, в ніч на 4 липня російські війська завдали по Києву удару дронами та ракетами, зокрема балістичного типу. Внаслідок атаки у різних районах столиці були зафіксовані влучання, падіння уламків та пожежі. За попередніми даними, постраждали 19 людей.

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