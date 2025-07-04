Залізнична інфраструктура Києва постраждала від обстрілу

У ніч на четвер, 4 липня, внаслідок чергового масованого удару рф по столиці України була пошкоджена інфраструктура «Укрзалізниці», що спричинило затримки руху потягів. Про це офіційно повідомили в пресслужбі компанії.
📢 «Пасажирські поїзди, що прямують у західному напрямку, тимчасово курсують зміненими маршрутами через Вишневе та Дарницю. У зв’язку з цим можливі затримки до двох годин», – заявили в УЗ.
Через перебої з електроживленням та пошкодження колії, Kyiv City Express наразі здійснює перевезення тільки північним напівкільцем — між станціями Святошин, Почайна та Дарниця. Залізничники попереджають, що можливі відхилення від графіка, зокрема через одночасне користування тією самою ділянкою шляхів із пасажирськими поїздами далекого сполучення.
☝️ Для стабілізації ситуації компанія оперативно задіяла резервні тепловози, які допомагають продовжити маршрут у межах Києва, особливо на проблемній ділянці Святошин – Київ-Пасажирський.
🔧 Оновлена інформація станом на 07:30:
- Відновлювальні роботи на столичних залізничних коліях тривають, частково вже відновлено подачу електроенергії;
- Потяги фастівського напрямку повернулися до стандартного маршруту;
- Потяги північно-західного напрямку (Святошинський) поки що курсують за допомогою тепловозів;
- Рейси коростенського напрямку відправляються через Почайну та Дарницю. На лівому березі облаштована додаткова зупинка, що дозволяє пасажирам пересідати на Kyiv City Express.
🚆 Сам Kyiv City Express наразі працює в обидва боки північним кільцем за маршрутом: Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Воскресенка – Почайна – Сирець – Святошин.
У пресслужбі УЗ додали:
📢 «Відправка поїздів із Києва здійснюється із затримкою. Ми уважно відстежуємо кожен рейс і робимо все можливе, щоб пришвидшити рух далі по маршруту».
Серед затриманих поїздів:
- №705 Київ – Перемишль: затримка +1:28 год;
- №1/123 Харків – Івано-Франківськ – Ворохта: +4:40 год;
- №21/103 Краматорськ – Харків – Львів: +4:36 год.
Нагадаємо, в ніч на 4 липня російські війська завдали по Києву удару дронами та ракетами, зокрема балістичного типу. Внаслідок атаки у різних районах столиці були зафіксовані влучання, падіння уламків та пожежі. За попередніми даними, постраждали 19 людей.