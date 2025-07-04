Зеленський: рф здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що нічна атака росії проти українських міст стала однією з наймасштабніших з початку повномасштабного вторгнення. Про це він написав у Telegram у п’ятницю, 4 липня.

📢 «Зараз іще тривають гасіння пожеж та розбір завалів після чергового російського удару. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські шахеди, були застосовані також ракети, зокрема балістичні», — зазначив Зеленський.

📌 Атака відбулася відразу після розмови Трампа з путіним

За словами глави держави, повітряна тривога по Україні почалася майже одночасно з поширенням новин про телефонну розмову між президентом США та правителем рф.

📢 «росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 9-ї години ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч. Саме столиця була головною мішенню цього російського удару», — підкреслив президент.

📌 Повітряна оборона та дрони-перехоплювачі

За словами Зеленського, 270 повітряних цілей було знищено силами ППО, ще 208 безпілотників подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

📢 «Почали працювати дрони-перехоплювачі – десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. «Петріоти» й ракети для них є реальними захисниками життя», — наголосив президент.

📌 Постраждалі регіони та заклик до санкційного тиску

Окрім Києва, за словами Зеленського, внаслідок ударів постраждали Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Станом на ранок відомо про 23 поранених, яким надається допомога. Зафіксовано падіння уламків, пожежі та прямі влучання.

📢 «І все це — очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів», — резюмував Зеленський.

📌 Нагадаємо:

У ніч на 4 липня росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 478 цілей, зокрема безпілотники типу Shahed і ракети різного класу. Київ зазнав найбільшої атаки, у низці районів зафіксовано руйнування та пожежі, постраждали понад 20 осіб.