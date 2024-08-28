Закривають всі банківські установи у Покровську – ОВА

З понеділка, 2 вересня, банківські установи у місті Покровськ Донецької області припинять свою роботу. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в середу, 28 серпня.

📢 «До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати», – зазначив він.

Філашкін підкреслив, що в місті ще перебувають 38 тисяч людей, серед яких близько 1900 дітей.

📢 «Всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України», – додав урядовець.

👉 Нагадаємо, що в Покровській, Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області вводяться посилені комендантські години.

📌 Раніше було повідомлено, що Україна зазнала найінтенсивнішої повітряної атаки російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення. Підрозділи Сил оборони та ППО збили понад 200 повітряних цілей.