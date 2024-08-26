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Рекордну кількість російських ракет та дронів було збито ППО

Денис Молотов
Денис Молотов
Рекордну кількість російських ракет та дронів було збито ППО

Україна зазнала найінтенсивнішої повітряної атаки російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення. Підрозділи Сил оборони та ППО збили понад 200 повітряних цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі у понеділок, 26 серпня.

З його слів, російські загарбники намагалися завдати удару по паливно-енергетичному сектору України, застосовуючи ракети різних типів з повітряного, наземного та морського базування, а також ударні дрони типу “Shahed-136/131”.

Сукупно військовим вдалось виявити під супровід 236 ворожих повітряних цілей – 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – рф;
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Курської, Воронезької областей – рф та з Криму;
  • 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
  • 28 крилатих ракет Калібр із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
  • 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – рф;
  • 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
  • 109 ударних БпЛА Shahed-131/136 – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф, Чауда – Крим.

До відбиття чергового повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння ППО та техніки: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.

За результатом інтенсивного протиповітряного бою збито 201 російську повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал;
  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23;
  • 1 крилату ракету Х-22;
  • 99 крилатих ракет Х-101, Калібр, керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 99 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Рекордну кількість російських ракет та дронів було збито ППО

Також зазначено, що кілька дронів були локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці російські загарбники здійснили чергову масовану атаку по Україні. Було застосовано ракети й ударні дрони. У низці міст виникли перебої зі світлом та водопостачанням. Загалом під ворожим ударом опинились 15 областей.

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