Загинули двоє поліцейських на Донеччині від ракетного удару рф

У п’ятницю, 23 серпня, в Покровському районі Донецької області в результаті ракетного удару загинули двоє поліцейських. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

«Під час виконання своїх службових обов’язків загинули начальник відділення вибухотехнічної служби батальйону поліції особливого призначення Олександр Чубар та старший інспектор цього ж підрозділу Олександр Гонтаренко», – інформують правоохоронці.

Лейтенант поліції Олександр Чубар народився в селі Донське Волноваського району, яке наразі перебуває під окупацією. В органах МВС він працював протягом 13 років, почавши свій шлях у патрульній службі. Після початку повномасштабного вторгнення росії, він приєднався до підрозділу поліції особливого призначення. Останнім часом очолював команду вибухотехніків у стрілецькому батальйоні та виконував завдання на передовій. Олександру було 33 роки, у нього залишилися батьки та семирічний син.

Капітан поліції Олександр Гонтаренко, родом із Харківської області, мав 39 років. Працював у поліції Краматорська, а з 2019 року перейшов до вибухотехнічної служби в Донецькій області, де фіксував наслідки ворожих обстрілів та проводив розмінування регіону. За власною ініціативою приєднався до лав новоствореного батальйону поліції особливого призначення і ніс службу в цьому підрозділі. У нього залишилися батьки, дружина та дві доньки віком 10 та 15 років.

Щоденні артилерійські обстріли та ракетні удари росіянами мирних населених пунктів поблизу лінії фронту продовжуються. Найбільш напружена ситуація залишається в Донецькій області, де місцева влада закликає населення до евакуації.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що російські війська знову завдали удару по центральній частині міста Куп’янськ-Вузловий.