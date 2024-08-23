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Загинули двоє поліцейських на Донеччині від ракетного удару рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Загинули двоє поліцейських на Донеччині від ракетного удару рф

У п’ятницю, 23 серпня, в Покровському районі Донецької області в результаті ракетного удару загинули двоє поліцейських. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

«Під час виконання своїх службових обов’язків загинули начальник відділення вибухотехнічної служби батальйону поліції особливого призначення Олександр Чубар та старший інспектор цього ж підрозділу Олександр Гонтаренко», – інформують правоохоронці.

Лейтенант поліції Олександр Чубар народився в селі Донське Волноваського району, яке наразі перебуває під окупацією. В органах МВС він працював протягом 13 років, почавши свій шлях у патрульній службі. Після початку повномасштабного вторгнення росії, він приєднався до підрозділу поліції особливого призначення. Останнім часом очолював команду вибухотехніків у стрілецькому батальйоні та виконував завдання на передовій. Олександру було 33 роки, у нього залишилися батьки та семирічний син.

Капітан поліції Олександр Гонтаренко, родом із Харківської області, мав 39 років. Працював у поліції Краматорська, а з 2019 року перейшов до вибухотехнічної служби в Донецькій області, де фіксував наслідки ворожих обстрілів та проводив розмінування регіону. За власною ініціативою приєднався до лав новоствореного батальйону поліції особливого призначення і ніс службу в цьому підрозділі. У нього залишилися батьки, дружина та дві доньки віком 10 та 15 років.

Загинули двоє поліцейських на Донеччині від ракетного удару рф

Щоденні артилерійські обстріли та ракетні удари росіянами мирних населених пунктів поблизу лінії фронту продовжуються. Найбільш напружена ситуація залишається в Донецькій області, де місцева влада закликає населення до евакуації.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що російські війська знову завдали удару по центральній частині міста Куп’янськ-Вузловий.

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