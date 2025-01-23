Четвер, 23 Січня, 2025
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За зброю для України сплатить Європа – Рютте

Денис Молотов
Денис Молотов
За зброю для України сплатить Європа – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Сполучені Штати мають продовжувати постачати зброю Україні, тоді як Європа готова взяти на себе фінансову частину витрат. Він також звернув увагу на необхідність збільшення оборонного виробництва. Про це повідомляє Reuters у четвер, 23 січня.

За словами Рютте, Альянс повинен більше інвестувати в оборонну сферу. Також подбати про розширення виробничі потужності оборонної промисловості й брати на себе більшу частку витрат, пов’язаних із підтримкою України.

📢 «Стосовно України, нам необхідно, аби США продовжували свою участь. Якщо нова адміністрація Трампа готова продовжувати постачати Україну за допомогою своєї оборонно-промислової бази, то рахунок заплатять європейці, я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові це зробити», – зазначив Рютте.

Виступаючи у Давосі, глава НАТО підкреслив, що критично важливо не допустити перемоги росії. На його думку, це може спровокувати наслідування з боку інших світових лідерів, зокрема з Північної Кореї та Китаю.

Раніше стало відомо, що НАТО взяло на себе частину відповідальності за координацію військової допомоги Україні, яку раніше здійснювали США.

☝️ Нагадаємо, що Західні країни у найближчій перспективі планують обговорити питання гарантій безпеки для України. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю медіагрупі Funke. Канцлер також підкреслив, що однією з ключових тем стане збереження сильної української армії, яку, за його словами, союзники разом допомагатимуть оснащувати.

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